Dopo un anno di pausa, Samsung dovrebbe tornare a puntare sulla gamma Fan Edition con Galaxy S23 FE. Lo smartphone di fascia medio-alta potrebbe persino arrivare prima del previsto, perlomeno in base alle ultime indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni. Ecco cosa sappiamo.

Samsung Galaxy S23 FE in arrivo in anticipo?

Come avrete notato, dopo Samsung Galaxy S21 FE il produttore non ha più puntato sulla gamma, e ha “saltato” una generazione: dopo un anno di pausa, con un Galaxy S22 FE che non ha mai visto la luce, la popolare serie Fan Edition potrebbe tornare in grande stile con Galaxy S23 FE. Galaxy S21 FE è stato commercializzato nel mese di gennaio 2022, a poche settimane del lancio della serie Galaxy S22 e dunque con una tempistica non troppo favorevole, ma stavolta il produttore potrebbe agire diversamente.

Secondo le indiscrezioni, Samsung starebbe pianificando alcune modifiche tecniche per il nuovo smartphone rispetto a Galaxy S23, con l’obiettivo di contenere i costi ed evitare un prezzo di lancio troppo alto (si parla di 599 dollari, 100 in meno del predecessore). Il lancio potrebbe avvenire anticipatamente rispetto a quanto fatto l’ultima volta: alcuni rumor parlano addirittura di un debutto antecedente alla prossima gamma di pieghevoli (Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5), che sarà probabilmente presentata a fine luglio 2023, ma sinceramente ci sembra molto improbabile considerando che siamo già a fine maggio e i tempi sono ristretti.

Per ora le indicazioni sulle specifiche tecniche non sono particolarmente esaustive: Galaxy S23 FE potrebbe disporre di un display AMOLED da 120 Hz, del SoC Exynos 2200 affiancato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna, di una fotocamera principale da 50 MP con OIS e di una batteria da 4500 mAh con ricarica da 25 W. Samsung potrebbe inoltre evitare la plastica per il pannello posteriore e optare per il vetro per una sensazione più premium.

Ci sembra molto difficile che Galaxy S23 FE possa essere lanciato prima dell’autunno inoltrato (almeno), ma continuate a seguirci perché torneremo sicuramente sull’argomento. Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy S23 FE? Fateci sapere la vostra.

