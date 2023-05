Samsung Galaxy S23 FE continua ad essere al centro di indiscrezioni nelle ultime settimane, a conferma del fatto che si tratta di uno smartphone che stuzzica la curiosità di tanti utenti e addetti ai lavori.

Proprio ieri ci siamo occupati del suo firmware, che sarebbe in fase di test in Europa e ciò potrebbe suggerire che il suo lancio sia in programma già nel corso dell’estate e nelle scorse ore è arrivato un altro contributo dedicato a chi attende di scoprire cosa questo smartphone sarà in grado di garantire agli utenti.

Niente versione Snapdragon per Samsung Galaxy S23 FE

A dire del popolare leaker Revegnus, per il nuovo modello della serie Fan Edition Samsung avrebbe deciso di puntare sul processore Exynos 2200 e il produttore non avrebbe in programma il lancio di una variante animata da una CPU di Qualcomm.

In particolare, la decisione del colosso coreano di utilizzare il processore Samsung Exynos 2200 al posto di Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 rappresenterebbe una mossa strategica per ridurre i costi e mantenere la redditività anche se potrebbe influire in modo negativo in termini di vendite complessive dello smartphone.

Sempre secondo Revegnus, Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe poter contare su 6 GB o 8 GB di RAM (con tecnologia LPDDR5 e velocità di 6.4 Gbps) e su 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1).

Per quanto riguarda il comparto imaging, infine, il nuovo smartphone di Samsung potrebbe presentare una fotocamera frontale da 12 megapixel (con pixel di dimensioni pari a 1,12 um) e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario Samsung GN3 da 50 megapixel, accompagnato da un teleobiettivo Hi-347 da 8 megapixel (con zoom 3x) e da un sensore ultra grandangolare Sony IMX258 da 12 megapixel.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se Samsung Galaxy S23 FE sarà lanciato davvero in estate e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

* * * Nella foto in alto il Samsung Galaxy S21 FE