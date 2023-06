Google Keep, l’applicazione di note e promemoria di Google, ha recentemente lanciato una serie di aggiornamenti volti a migliorare l’esperienza utente sia su Wear OS che su Android. Tra le novità spicca l’introduzione di una nuova tile per Wear OS e alcune modifiche visive all’app per Android, che rendono l’interfaccia più moderna e in linea con il design Material You. Andiamo a vedere insieme le novità.

Su Google Keep per Wear OS arrivano le tile per le note singole

Google Keep ha introdotto una nuova funzionalità per gli utenti di Wear OS: le tile per le note singole. La definizione di “tile” si riferisce alla scheda presente nel menu di accesso rapido di Wear OS, la quale può essere solitamente raggiunta tramite uno swipe laterale verso destra.

Questa aggiunta permette di selezionare una nota presente tra quelle disponibili da visualizzare direttamente sulla schermata, rendendo più rapido l’accesso alle informazioni più importanti. Le note appuntate vengono mostrate per prime, e per ogni nota o elenco sono disponibili quattro righe di testo. L’interfaccia si arricchisce anche dei colori di sfondo delle note, che contribuiscono a una maggiore personalizzazione dell’esperienza utente.

Tuttavia, la funzionalità presenta alcune limitazioni: ad esempio, la selezione di un’immagine rende la tile nera, anche se toccandola si apre comunque l’app Google Keep; inoltre, non è possibile accedere al feed principale delle note direttamente dalla scheda corrente.

Google Keep per Android riceve alcuni elementi del Material You

Parallelamente all’introduzione delle tile per Wear OS, Google Keep ha apportato alcune modifiche visive all’app per Android. Come potete osservare dallo screenshot presente qui sotto, il menu laterale presenta ora angoli arrotondati, in linea con il design Material You che caratterizza le ultime app di Google. Anche gli interruttori che permettono di attivare o disattivare una certa opzione nelle impostazioni dell’app sono state aggiornati con un design a forma di pillola, seguendo la tendenza dei componenti del Material Design 3.

Come ottenere l’aggiornamento di Google Keep per WearOS e Android

Le ultime novità descritte dell’app per Wear OS sono state rilasciate con la versione 5.23.202.03.97, pertanto per ottenerle non dovete fare altro che aggiornare l’app. A tal proposito è importante ricordare che si tratta di un rollout lato server, di conseguenza potrebbero volerci alcune ore affinché l’aggiornamento risulti effettivamente disponibile sul vostro dispositivo.

Per quanto riguarda le novità dell’app per Android, invece, sui nostri dispositivi risultano visibili nella versione 5.23.222.00.90, rilasciata pochi giorni fa. Per installare l’aggiornamento non dovete fare altro che recarvi nella pagina dell’app presente sul Google Play Store tramite il badge presente qui sotto e, se disponibile sui vostri smartphone, procedere con l’installazione.

