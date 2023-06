Una delle caratteristiche più innovative di Windows 11, il sistema operativo più recente di Microsoft, è la capacità di eseguire le app Android direttamente sul PC. Questa funzionalità è resa possibile dal Windows Subsystem for Android (WSA), che però fino ad ora non permetteva a queste app di accedere ai file memorizzati sul PC, limitando in tal modo la fruizione completa delle potenzialità delle app Android. Ma, a quanto pare, le cose stanno per cambiare.

Windows 11 consente alle app Android di accedere ai file salvati in locale

Microsoft ha recentemente annunciato un importante aggiornamento per il Windows Subsystem for Android, il quale consente alle app Android in esecuzione su Windows 11 di accedere ai file salvati sul PC. Questa nuova funzionalità introduce una serie di possibilità in termini di interoperabilità tra le app Android e i PC Windows.

Ad esempio, è possibile importare foto o video dal PC alla popolare app Android TikTok, eseguita su Windows 11, e caricare direttamente i contenuti sulla piattaforma di social media. Similmente, è possibile utilizzare documenti o altri tipi di file memorizzati sul PC direttamente nelle app Android in esecuzione sul sistema operativo Windows 11.

Ci sono alcune limitazioni per questioni di sicurezza

Nonostante l’introduzione di questa funzionalità sia un notevole passo in avanti rispetto al passato, sono presenti ancora alcune limitazioni. Secondo il team WSA, le app Android sono in grado di accedere solo ai file situati nella cartella del profilo utente, ad esempio “C:\Utenti\Nome Utente”. I file memorizzati in altre posizioni, come altre cartelle del profilo utente o unità esterne, rimangono inaccessibili per le app Android. Questa limitazione ha lo scopo di garantire che le app Android non possano accedere a dati indesiderati o sensibili.

Per garantire ulteriormente la sicurezza, Microsoft ha introdotto altre misure nel Windows Subsystem for Android su Windows 11. Quando un’app Android in esecuzione su Windows 11 desidera accedere ai file memorizzati sul PC, dovrà mostrare una finestra di dialogo per richiedere l’autorizzazione dell’utente; tale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del sottosistema Windows per Android.

Ad aggiungersi a queste misure di sicurezza, alcune app Android hanno ora la possibilità di copiare file dagli appunti di Windows 11. È importante notare, però, che queste app possono copiare solo i file a cui hanno accesso in modalità di sola lettura, garantendo così un ulteriore livello di protezione dei dati sensibili presenti sul PC.

La nuova funzionalità è già disponibile per alcuni utenti

L’accesso ai file per le app Android su Windows 11 è già disponibile per gli utenti partecipanti al programma di anteprima per WSA con la Build 2305 o versioni successive del sistema operativo. Questo aggiornamento rappresenta un significativo miglioramento nell’utilizzo delle app Android su Windows 11, in grado di avvicinare ancora di più il mondo mobile a quello desktop.

Tuttavia, se l’esperienza con WSA non soddisfa ancora le vostre esigenze, potete optare per l’utilizzo dell’app Collegamento al telefono (che potete scaricare da questo link) sul vostro computer Windows. Questa applicazione consente di riprodurre lo schermo del vostro smartphone o di utilizzare direttamente le app memorizzate sul cellulare sul vostro computer desktop o laptop Windows.

