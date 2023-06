Nel mondo degli smartphone, l’innovazione è la parola d’ordine che dà nuova linfa vitale a tutto il settore. Nonostante il settore tecnologico negli ultimi anni ha visto una mancanza di vere novità, una delle più recenti e affascinanti innovazioni è rappresentata dagli smartphone pieghevoli.

A tal proposito, il rinomato produttore di dispositivi mobili OnePlus sta preparando il lancio del suo primo smartphone pieghevole, al momento conosciuto come OnePlus Fold (il nome commerciale definitivo potrebbe cambiare nel corso del tempo), suscitando grande interesse tra gli appassionati del brand e gli addetti ai lavori.

Quando verrà annunciato il pieghevole OnePlus Fold

Durante l‘evento di lancio di OnePlus 11, tenutosi a febbraio di quest’anno, con un breve teaser (che trovate nell’immagine qui sotto) l’azienda cinese ha confermato di essere effettivamente al lavoro sul suo primo telefono pieghevole, il cui arrivo è previsto nel terzo trimestre del 2023.

Nonostante la data di lancio e il nome definitivo del dispositivo non siano stati ancora confermati ufficialmente, il noto informatore Yogesh Brar ha condiviso con il sito Pricebaba alcune informazioni interessanti: secondo le sue fonti, il OnePlus Fold sarà annunciato nella prima metà di agosto, con un evento di lancio previsto a New York.

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile a livello globale e, come di consueto, dovrebbe essere distribuito in tutti i mercati strategici per l’azienda come gli Stati Uniti, l’India e, con tutta probabilità, anche l’Europa, nonostante nell’ultimo periodo si parli sempre più insistentemente di un possibile abbandono del mercato europeo da parte di OPPO e OnePlus.

Specifiche tecniche di OnePlus Fold (rumor)

Anche se le informazioni trapelate non includono nuovi dettagli sulle specifiche tecniche del OnePlus Fold, precedenti indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo potrebbe essere molto interessante sotto questo aspetto.

Secondo quanto riportato, OnePlus Fold dovrebbe disporre di uno schermo interno OLED pieghevole da 8 pollici con risoluzione QHD+, e di un pannello esterno OLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+. Entrambi i display dovrebbero supportare una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, in modo tale da garantire un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Sul fronte hardware, invece, OnePlus Fold dovrebbe essere alimentato dal potente chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, e dovrebbe disporre di ben 16 GB di RAM (LPDDR5) e 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0). Come intuibile, queste caratteristiche prometterebbero performance di alto livello, permettendo agli utenti di gestire anche le applicazioni e i giochi più esigenti anche grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione svolto da Qualcomm con l’ultimo SoC di punta, come sottolineato nella nostra recensione del flaghsip OnePlus 11.

Il pieghevole OnePlus Fold dovrebbe essere lanciato con Android 13 e con la skin personalizzata OxygenOS 13.1, assicurando agli utenti l’accesso alle più recenti funzionalità e miglioramenti del sistema operativo Android.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il OnePlus Fold dovrebbe disporre di una fotocamera da 32 megapixel sul display esterno, e di un’altra fotocamera da 32 megapixel sullo schermo interno. La configurazione della fotocamera posteriore dovrebbe includere una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera ultra-grandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo a periscopio da 32 megapixel.

L’autonomia dovrebbe essere garantita da una batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80 W.

In definitiva, sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, le informazioni disponibili suggeriscono che il OnePlus Fold sarà un dispositivo altamente competitivo nel settore degli smartphone pieghevoli, pronto a sfidare i modelli concorrenti come il Samsung Galaxy Z Fold4 (che sarà presto sostituito dal Galaxy Z Fold5), il nuovo Google Pixel Fold e il cugino OPPO Find N2 (che trovate nell’immagine di copertina). Non ci resta altro da fare che attendere ulteriori informazioni in vista dell’annuncio ufficiale da parte di OnePlus: sarà proprio in quel momento che avremo la conferma di queste informazioni e potremo scoprire eventuali altre sorprese che il primo pieghevole dell’azienda, OnePlus Fold, potrebbe riservare.

Potrebbero interessarti anche: OnePlus Nord N30 è ufficiale: è un rebrand di un altro smartphone e L’edizione limitata OnePlus 11 Marble Odyssey arriva in altri mercati