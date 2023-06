Il noto produttore di smartphone OnePlus ha ufficialmente lanciato OnePlus Nord N30 5G, un nuovo dispositivo della popolare serie Nord. Si tratta, in buona sostanza, di un rebrand di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, lanciato in Italia ad aprile di quest’anno al prezzo di listino di 329,00 euro.

Questo nuovo dispositivo va a popolare la fascia media del mercato e si configura come il diretto successore di OnePlus Nord N20 5G, uscito lo scorso anno. Come i più attenti avranno intuito, trattandosi del medesimo smartphone già presente sul mercato italiano ed europeo, questa nuova proposta verrà commercializzata in modo esclusivo sul mercato americano, con un prezzo stimato di circa 299,99 dollari.

OnePlus Nord N30 5G è un rebrand di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord N30 5G dispone di un display da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che offre agli utenti un’esperienza visiva di alta qualità e grande fluidità.

Lo smartphone è alimentato da un SoC Snapdragon 695 di Qualcomm, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in grado di offrire ampio spazio per applicazioni, giochi e file multimediali. Inoltre, OnePlus Nord N30 5G arriva sul mercato con l’ultimo sistema operativo Android 13 preinstallato (con la skin OxygenOS 13), garantendo così agli utenti l’accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti del sistema Android.

OnePlus Nord N30 5G dispone di un sistema a tripla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 108 megapixel con EIS e un’apertura di f/1.7, supportato da due sensori da 2 megapixel per la profondità e le macro. Sul fronte, invece, il dispositivo dispone di una fotocamera da 16 megapixel per selfie e videochiamate di alta qualità.

Per quanto riguarda la sicurezza, lo smartphone presenta un sensore di impronte digitali montato lateralmente sul tasto di accensione. Il Nord N30 5G è alimentato da una robusta batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida da 50 W.

In aggiunta a tutte queste caratteristiche tecniche, lo smartphone dispone di alcune caratteristiche extra per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente. Tra queste, c’è la possibilità di espandere la memoria interna tramite schede microSD, un jack audio da 3,5 mm e il supporto per la connettività 5G. Quest’ultima caratteristica assicura che gli utenti possano sfruttare la velocità e l’efficienza della rete 5G, sempre più diffusa e accessibile anche nel nostro Paese.

Come facilmente intuibile da questa disamina, la scheda tecnica del dispositivo è identica a quella di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. A tale proposito, di seguito vi forniamo una panoramica completa delle specifiche tecniche del dispositivo:

Dimensioni: 165,5 x 76,0 x 8,3 mm

x x Peso: 195 grammi

Materiali: plastica (retro e frame laterale), vetro (parte frontale)

(retro e frame laterale), (parte frontale) Display: IPS LCD da 6,72” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: adattiva , fino a 120 Hz (30/48/50/60/90/120) Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità tipica: 550 nit Luminosità di picco: 680 nit Protezione: Corning Gorilla Glass

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale

(LPDDR4x) + 8 GB di RAM virtuale Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB)

(UFS 2.2), espandibile tramite microSD (fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale Samsung HM6 da 1/1,67” con risoluzione 108 MP , pixel da 0,64 μm , apertura f/1.75 , PDAF e EIS , zoom digitale 6x Sensore macro da 2 MP (f/2.4) Sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Registrazione video: fino a 1080p a 30 fps

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

(doppio speaker), Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

(due Nano-SIM o Nano-SIM + microSD), (SA + NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.1 (A2DP, LE), NFC , GPS , USB Type-C 2.0

(802.11 ac, dual-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , bussola elettronica , giroscopio , luminosità ambientale , prossimità

, , , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: LiPo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 50 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Se desiderate avere maggiori informazioni sul dispositivo europeo e desiderate confrontare questo smartphone con altri modelli OnePlus o con dispositivi equivalenti di altri brand, potete farlo visitando questo indirizzo.

Se siete interessati a OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, potete acquistarlo sullo store ufficiale tramite il link presente qui sotto.

