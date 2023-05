Dopo due mesi esatti dall’annuncio dell’edizione speciale OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition ispirata al pianeta Giove, il produttore cinese ha deciso di espandere la disponibilità di questa versione particolare del suo top di gamma anche ad altri mercati. Recentemente è stata annunciato l’arrivo dello smartphone sul mercato indiano, aprendo le porte a una possibile distribuzione globale.

In India questa edizione speciale sarà distribuita con il nome OnePlus 11 Marble Odyssey; questa nuova denominazione potrebbe essere utilizzata anche a livello globale, qualora il dispositivo dovesse arrivare in altri mercati al di fuori della Cina e dell’India.

OnePlus 11 Marble Odyssey ha un design molto raffinato

OnePlus 11 Jupiter Rock ha debuttato sul mercato cinese con una texture speciale sulla cover posteriore, che ricrea l’aspetto della roccia di Giove, pianeta a cui si ispira. Questo design unico ha attirato l’attenzione di molti appassionati del brand per la sua originalità e OnePlus ha deciso di offrire una versione ancora più elegante per il mercato indiano.

La versione speciale OnePlus 11 5G Marble Odyssey presenta un pannello posteriore che sembra scolpito da un blocco di marmo, conferendogli un aspetto unico e riconoscibile. Secondo quanto riferito dal produttore, durante il processo di produzione OnePlus ha dovuto affrontare sfide significative per ottenere un risultato soddisfacente: durante le prime fasi di produzione solo il 25% dei pannelli prodotti riusciva a riprodurre fedelmente l’aspetto del marmo; tuttavia, grazie a miglioramenti apportati al processo produttivo, il tasso di successo è aumentato al 50% per le unità finali.

La particolarità del pannello posteriore va oltre l’aspetto visivo: il produttore ha infatti dedicato attenzione alla sensazione tattile. La superficie ultra-liscia e fresca al tatto del retro ricorda la piacevole sensazione di un pezzo di marmo levigato o di un ciottolo liscio: questa esperienza tattile diversa da tutti gli smartphone presenti sul mercato offre un’alternativa interessante rispetto al classico retro in vetro presente nei modelli standard del OnePlus 11, nonostante la colorazione Titan Black presenti una finitura quasi setosa al tatto, che visivamente ricorda molto la finitura Sandstone dei vecchi OnePlus, attualmente riproposta anche nelle cover ufficiali dei vari dispositivi della casa.

OnePlus 11 Marble Odyssey: design e prestazioni da vero top di gamma

Nonostante l’accento posto sul design, OnePlus 11 5G Marble Odyssey non trascura le prestazioni: le specifiche tecniche sono infatti identiche a quelle delle altre unità di OnePlus 11, con due interessanti novità che saranno sicuramente apprezzate dagli utenti più esigenti e attenti ai dettagli. Tra queste, spiccano i 16 GB di RAM e i 512 GB di memoria interna, caratteristiche che lo pongono sicuramente tra i top di gamma del mercato attuale.

Il display AMOLED LTPO3 da 6,7 pollici QHD+ (3216 x 1440 pixel) offre una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre il cuore del dispositivo è rappresentato dal recentissimo e potentissimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2.

Nella cambia anche lato fotocamere, con la riproposizione di una fotocamera principale da 50 megapixel affiancata da una fotocamera ultra-grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 32 megapixel. Anche in questo caso non manca la collaborazione con Hasselblad, noto costruttore di macchine fotografiche di alta qualità.

Le differenze tangibili rispetto alla versione normale sono limitate, ma importanti. In particolare, la nuova versione supporta una ricarica cablata leggermente più veloce: si passa infatti da 100 W (che scendono a 80 W per i soli Stati Uniti) a 120 W; inoltre, questa versione supporta la ricarica wireless a 50 W, che invece manca del tutto nella versione già disponibile sul mercato. Sebbene l’amperaggio della batteria sia rimasto lo stesso, ovvero 5.000 mAh, queste due novità rappresentano un significativo miglioramento per gli utenti che cercano prestazioni di ricarica elevate e una maggiore comodità nell’utilizzo del dispositivo.

Come per la versione Jupiter Rock – che, ricordiamo, è esattamente lo stesso smartphone ma con un nome diverso destinato al mercato cinese -, anche questa versione dello smartphone è disponibile in un’unica configurazione, con la seguente scheda tecnica:

Materiali: vetro (anteriore), alluminio color oro (frame laterale) e roccia microcristallina 3D (back cover)

Display: AMOLED LTPO 3.0 da 6,7” QHD+ (1440 x 3216 pixel, in 20,1:9) curvo ai bordi Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Luminosità tipica: 500 nit Luminosità massima: 800 nit Luminosità di picco: 1300 nit (HDR) HDR 10+, Dolby Vision Protezione: Gorilla Glass Victus

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740 e modem Snapdragon X70

Memoria RAM: 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 512 GB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED, co-ingegnerizzata con Hasselblad Sensore principale (Sony IMX890) da 50 MP (f/1.8) con PDAF, OIS e EIS Sensore tele (Sony IMX709) da 32 MP (f/2.0) con PDAF e zoom ottico 2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX581) da 48 MP (f/2.2) con AF e angolo di visione a 115° Registrazione video: 8K a 24 fps o 4K a 30 o 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (Sony IMX471) da 16 MP (f/2.45) a FF con EIS

Audio: stereo (doppio speaker), Dolby Atmos

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G NR (SA + NSA)/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3, GPS dual band (L1+L5), NFC, USB Type-C 2.0

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, luce ambientale

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 120 W e alla ricarica wireless a 50 W

Sistema operativo: OxygenOS 13 basata su Android 13.

Se siete interessati alla scheda tecnica della versione normale di OnePlus 11 potete consultarla qui. Se invece siete interessati alla nostra recensione testuale, potete leggerla a questo indirizzo; la videorecensione, invece, la trovate alla fine di questo articolo

Disponibilità e prezzo dell’edizione limitata OnePlus 11 Marble Odyssey

L’esclusiva edizione OnePlus 11 5G Marble Odyssey sarà in vendita in India a partire dal 6 giugno, sia sullo store ufficiale OnePlus che su Amazon. Non ci sono ancora informazioni sulla disponibilità di questo dispositivo in altri mercati, ma non è escluso che l’azienda possa decidere di lanciarlo anche altrove, dato l’interesse generale che ha suscitato tra gli appassionati di tecnologia e tra gli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda il prezzo, si presume che l’edizione speciale avrà un costo simile alla versione standard, con un possibile aumento per via delle sue caratteristiche aggiuntive (velocità di ricarica cablata superiore e presenza della ricarica wireless). Tuttavia, al momento non ci sono informazioni riguardo al lancio globale del dispositivo. Resta quindi da vedere se sarà disponibile anche in altri mercati oltre a quelli attualmente annunciati.

