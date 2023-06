Le aziende si impegnano incessantemente per offrire aggiornamenti che migliorino l’esperienza degli utenti. In quest’ottica, Samsung si distingue per aver portato immediatamente le patch di sicurezza di giugno 2023 per dispositivi come Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy A52, Galaxy A52s 5G, Galaxy A23 e Galaxy Tab Active 3; OnePlus, invece, introduce supporto per gli schermi esterni e migliora le funzionalità della penna su OnePlus Pad, il suo primo tablet; infine, novità anche per due smartphone HONOR, con HONOR 50 che riceve l’atteso aggiornamento MagicOS 7.1 e HONOR Magic5 Pro che riceve le patch di sicurezza di maggio 2023, oltre ad alcune correzioni di bug minori. Scopriamo insieme tutte le novità di questi aggiornamenti.

Patch di sicurezza di giugno 2023 per Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy A52, A52s 5G, A23 e Galaxy Tab Active 3

Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

Partiamo da Samsung, che continua a distinguersi per la sua tempestività nel rilascio di aggiornamenti di sicurezza. Il gigante tecnologico sudcoreano ha già iniziato a distribuire l’aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2023 per le varianti sbloccate del Samsung Galaxy Note 20 e del Galaxy Note 20 Ultra negli Stati Uniti. Questa notizia alimenta le speranze degli utenti che possiedono modelli brandizzati dai gestori di telefonia mobile, i quali dovrebbero poter beneficiare dell’aggiornamento a breve. Il firmware che accompagna l’aggiornamento viene identificato con il codice N98xU1UES4HWE1 e, come prevedibile, si concentra unicamente su nuove correzioni di sicurezza.

Dopo aver ricevuto l’ultimo major update di Android e One UI, rispettivamente Android 13 e One UI 5.1, sembra che i modelli Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra riceveranno principalmente aggiornamenti di sicurezza in futuro. Questo sottolinea l’importanza che Samsung attribuisce alla sicurezza, confermando il suo impegno nel fornire un’esperienza d’uso sempre più sicura e protetta ai suoi utenti.

Al momento Samsung non ha ancora fornito dettagli specifici sulle vulnerabilità che vengono risolte con l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023, tuttavia è lecito aspettarsi che il colosso tecnologico coreano possa rivelare ulteriori informazioni nel corso dei prossimi giorni.

Samsung Galaxy A52, A52s 5G e A23

Dopo aver rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 ad alcuni dei suoi telefoni di fascia alta (recenti e non), Samsung ha esteso tale aggiornamento a ulteriori dispositivi di fascia media. Il Galaxy A23, il Galaxy A52s e la versione standard di quest’ultimo, il Galaxy A52, hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento di sicurezza rispettivamente in Europa e in America Latina.

Samsung Galaxy A23 sta ricevendo un nuovo aggiornamento in Germania con la versione del firmware A235FXXU3CWE4; il Galaxy A52, invece, sta ricevendo il nuovo aggiornamento di sicurezza con la versione del firmware A525MUBS6DWE2 in Brasile, Guatemala, Messico, Paraguay, e Trinidad & Tobago; il più recente aggiornamento software per Galaxy A52s 5G, invece, porta con sé la versione firmware A528BXXS4EWE2.. Negli Stati menzionati è possibile installare immediatamente il nuovo aggiornamento, atri mercati, tra cui ovviamente l’Italia, avranno accesso a questi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

L’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023, come rivelato dalla stessa Samsung, si prefigge di correggere ben 53 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nei propri dispositivi, tra telefoni e tablet, sebbene al momento non ci sono tanti dettagli in merito.

Samsung ha lanciato il Galaxy A52s 5G a metà del 2021, dotato di Android 11 preinstallato. Da allora, il dispositivo ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 alla fine del 2021 e ad Android 13 alla fine del 2022. Ora l’attenzione è rivolta all’aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14, previsto entro la fine dell’anno. Questo percorso di aggiornamenti consecutivi sottolinea l’impegno costante di Samsung nel migliorare i propri smartphone e garantire una migliore sicurezza anche per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un dispositivo di fascia inferiore rispetto ai top di gamma proposti.

Per quanto riguarda gli altri due smartphone di fascia media, Samsung ha lanciato il Galaxy A23 l’anno scorso con Android 12 a bordo, che ha poi ricevuto l’aggiornamento ad Android 13 alla fine dello stesso anno. Il Galaxy A52 è stato lanciato invece con Android 11 a bordo nel 2021, ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 12 alla fine dello stesso anno e l’aggiornamento ad Android 13 alla fine del 2022. Come per la versione “s” di Galaxy A52, anche questi due telefoni riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 nel corso dell’anno.

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung continua a mostrare la sua attenzione verso la sicurezza dei suoi dispositivi, estendendo la distribuzione dell’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 anche ai suoi tablet. Dopo aver avviato l’aggiornamento per i modelli di smartphone Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold4, ora è la volta del Samsung Galaxy Tab Active 3, che diventa il primo tablet dell’azienda a beneficiare del suddetto aggiornamento.

Il recente aggiornamento software per il Galaxy Tab Active 3 include la versione firmware T575XXS5EWE3. Al momento tale aggiornamento è disponibile per la versione LTE del tablet rugged in alcuni paesi dell’America Latina, tra cui Brasile, Cile, Colombia, Guatemala, Messico, Paraguay, Perù, e Trinidad e Tobago. È lecito aspettarsi che l’update arrivi anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni.

In accordo con la documentazione ufficiale di Samsung, come anticipato in precedenza l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2023 risolve ben 53 difetti di sicurezza identificati nei dispositivi Galaxy, sia smartphone che tablet.

Samsung ha lanciato il Galaxy Tab Active 3 nella seconda metà del 2020 con Android 10. Da allora il tablet rugged ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 11 ad inizio del 2021, ad Android 12 alla fine dello stesso anno e, infine, ad Android 13 alla fine del 2022.

OnePlus Pad riceve il supporto al multi-screen e migliora le funzioni della penna

Il mese scorso OnePlus ha fatto il suo debutto nel mercato dei tablet con il OnePlus Pad anche in Italia (potete trovare maggiori informazioni qui). Sebbene il dispositivo offra specifiche hardware interessanti, come evidenziato nella nostra anteprima (che trovate in basso), l’interfaccia destinata ai tablet è ancora in una fase iniziale e può risultare ancora poco matura. Tuttavia, l’azienda sta dimostrando un impegno costante nel risolvere tali problematiche attraverso frequenti aggiornamenti: l’ultimo aggiornamento, in particolare, ha come scopo quello di migliorare l’esperienza dell’utilizzo della penna, oltre che correggere alcuni bug di gioventù.

Il recente aggiornamento è stato distribuito a un numero limitato di utenti francesi e porta la versione firmware alla OPD2203_13.1.0.544(EX01). Nonostante OnePlus non abbia ancora effettuato un annuncio ufficiale sul forum della community, alcuni membri hanno condiviso uno screenshot dell’aggiornamento.

A giudicare dallo screenshot riportato, l’aggiornamento pesa 714 MB e porta con sé una serie di modifiche al sistema e due funzioni aggiuntive. Vediamo quali.

Le nuove funzionalità degne di nota includono il supporto per il Multi-Screen Connect, che consente agli utenti di collegare più schermi, e un modo più rapido per accedere al pannello Quick Note con lo stilo. L’aggiornamento introduce anche vari miglioramenti per aumentare la stabilità della penna, migliorare l’esperienza di controllo tattile, aumentare la stabilità del sistema e ottimizzare le prestazioni di gioco.

Inoltre, l’aggiornamento affronta alcuni problemi con l’app Foto, correggendo un bug preesistente, anche se al momento non è chiaro di quale problema specifico si tratti.

Non è ancora noto quando l’aggiornamento verrà distribuito in altri paesi ma, sulla base dello storico di aggiornamenti di OnePlus, gli utenti possono aspettarsi una notifica OTA entro la prossima settimana.

Le novità degli aggiornamenti di HONOR 50 e HONOR Magic5 Pro

HONOR ha avviato la distribuzione dell’atteso aggiornamento MagicOS 7.1 basato su Android 13 per gli utenti globali di HONOR 50. Questo aggiornamento è stato rilasciato gradualmente e offre una serie di nuove funzionalità per i fortunati proprietari dello smartphone.

Secondo le informazioni disponibili, l’aggiornamento Android 13 con MagicOS 7.1, versione 7.1.0.198, ha una dimensione di 2,82 GB. Di seguito trovate il changelog completo delle novità introdotte.

Game Manager : È possibile rispondere rapidamente ai messaggi e controllare l’ora, la batteria e la CPU nella finestra fluttuante. Dopo aver abilitato questa funzione, è possibile ottimizzare automaticamente le risorse di sistema quando si gioca. È possibile anche impedire tocchi involontari e bloccare i promemoria di messaggi SMS e notifiche, creando una buona esperienza di gioco per l’utente.

: HONOR Health : Ha ottimizzato l’esperienza visiva dell’interfaccia e ha lanciato nuovi corsi di formazione professionale, con l’obiettivo di lavorare con gli indossabili intelligenti HONOR per fornire servizi sanitari migliori, più intelligenti e più completi.

: Password Vault : Ha migliorato la sicurezza della sincronizzazione dei dati nel cloud su dispositivi con lo stesso ID HONOR, con crittografia end-to-end, per garantire la privacy e proteggere la sicurezza dei dati sensibili.

: Regolazione dei caratteri : È possibile regolare liberamente il grassetto dei caratteri per una migliore lettura. Può soddisfare le esigenze di lettura di utenti di diverse fasce d’età.

: Galleria : È stata ripristinata la modalità slide-show e le foto possono essere riprodotte in loop in base all’ordine di navigazione corrente nell’album.

: Note : Questo aggiornamento non cancellerà i dati dell’utente. Si consiglia comunque di eseguire un backup dei dati prima dell’aggiornamento. Assicurarsi che il telefono non sia rootato. Assicurarsi che il telefono abbia più di 10 GB di spazio di archiviazione libero. In caso contrario, l’aggiornamento potrebbe non andare a buon fine. (Per controllare lo spazio di archiviazione, andare su Impostazioni > Archiviazione). Alcune app di terze parti potrebbero non essere compatibili con MagicOS e potrebbero presentare malfunzionamenti dopo l’aggiornamento (ad esempio, scricchiolii, ritardi e consumi anomali). Aggiornare le applicazioni all’ultima versione presente nell’App Market. Se i problemi persistono, attendere i prossimi aggiornamenti delle app. Dopo l’aggiornamento, il sistema regolerà le impostazioni per applicare le ottimizzazioni. Nel corso del processo, il telefono potrebbe surriscaldarsi, consumare rapidamente energia, rallentare o caricarsi lentamente. Ma tornerà alla normalità dopo 2-3 giorni di utilizzo. Al termine dell’aggiornamento e prima di riavviare il telefono, si consiglia di caricarlo a schermo spento per 12 ore per garantire l’applicazione delle ottimizzazioni. Se si riscontrano problemi durante l’uso, è possibile ottenere il nostro supporto accedendo a My HONOR o HONOR Club, oppure visitando il nostro sito Web.

:

Si aggiorna anche HONOR Magic5 Pro. L’aggiornamento, in fase di distribuzione in queste ore in Italia, porta il firmware alla versione 7.1.0.151(c431E3R2P3) e ha un peso di 755 MB. Oltre alla correzione di bug, degno di nota è l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio 2023. Di seguito riportiamo il changelog ufficiale delle novità introdotte:

Fotocamera Ha ottimizzato l’esperienza di scatto della fotocamera in alcuni scenari.

Applicazione Ha migliorato la compatibilità del sistema con alcune app di terze parti.

Sistema Ha migliorato le funzioni di Navigazione a tre tasti e Accessibiltà in alcuni scenari. Ha migliorato la stabilità del sistema, rendendo il dispositivo più stabile.

Sicurezza Ha incorporato le patch di sicurezza di Android (maggio 2023) per garantire la sicurezza del sistema. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza HONOR, visita il sito Web a questo indirizzo.



Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy A52, A52s 5G, A23, Galaxy Tab Active 3, OnePlus Pad, HONOR 50 e HONOR Magic5 Pro

Per aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy A52, A52s 5G, A23 e Galaxy Tab Active 3 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“; per verificare l’arrivo di nuovi update per il vostro OnePlus Pad potete recarvi in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“; mentre per HONOR 50 e HONOR Magic5 Pro è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

