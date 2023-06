Nell’ambito delle applicazioni dedicate alla registrazione audio, Google Recorder rappresenta uno strumento di particolare rilevanza. Ma sembra che il colosso di Mountain View non intenda fermarsi qui: un aggiornamento rilasciato di recente ha portato nuove interessanti funzionalità di editing audio nella versione web dell’applicazione, espandendo ulteriormente le possibilità offerte agli utenti. Andiamo a vedere le possibilità offerte da questa nuova funzione.

Un’occhiata alle funzionalità precedenti di Google Recorder

Lanciato nel 2019, Google Recorder si è rapidamente imposto come un’app di registrazione audio ricca di funzionalità. Il servizio è disponibile solo per gli utenti Pixel ed include le registrazioni di cui viene fatto il backup dall’app Registratore installata in esclusiva sui Google Pixel. L’app consente non solo di registrare note vocali, riunioni o lezioni, ma offre anche la possibilità di trascrivere automaticamente le registrazioni grazie all’intelligenza artificiale.

La piattaforma web di Google Recorder, accessibile dal sito recorder.google.com, permette attualmente di eseguire una serie di operazioni relative alle registrazioni audio. Gli utenti possono, per esempio, riprodurre i file audio direttamente dalla pagina web, leggerne le trascrizioni e condividere le registrazioni tramite un link generato automaticamente. Inoltre, è possibile scaricare i file audio o cancellarli in maniera definitiva. Infine, grazie alla funzione di ricerca integrata, si può rintracciare facilmente una registrazione specifica all’interno dell’archivio.

Modificare le registrazioni è ora possibile con l’ultimo aggiornamento di Google Recorder

Con un recente aggiornamento rilasciato nelle scorse settimane, Google ha introdotto importanti nuove funzionalità nella versione web di Google Recorder. Il cuore di questa novità è rappresentato dalla funzione “Modifica registrazioni“, contrassegnata da un’icona a forma di forbice nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia.

Questa nuova funzione avvia un’interfaccia di editing molto simile a quella già disponibile sulla versione mobile dell’applicazione e, molto probabilmente, presto disponibile anche su Google Pixel Tablet. Attraverso questo nuovo strumento gli utenti possono evidenziare una sezione della trascrizione o della forma d’onda audio per ritagliarla o rimuoverla; la funzione offre anche la possibilità di passare da una visualizzazione a una o due colonne, a seconda delle esigenze. Se si commettono errori o si cambia idea, è possibile annullare le modifiche grazie ad un tasto “Annulla”. Google ha impostato come predefinito il comportamento “Salva copia”, permettendo così di conservare sempre la registrazione originale e crearne una nuova con le modifiche effettuate.

Nonostante le numerose novità, ci sono alcune funzionalità che sembrano ancora mancare alla versione web di Google Recorder. Tra queste si segnalano la creazione di videoclip condivisibili o la possibilità di registrare audio direttamente dal browser. Quest’ultima funzionalità, in particolare, sembra essere ostacolata dalla mancanza di accesso della versione web agli elementi hardware del dispositivo, necessari per il funzionamento della registrazione audio.

Nonostante queste limitazioni, l’aggiornamento dell’interfaccia web di Google Recorder rappresenta un significativo passo in avanti. L’introduzione delle funzioni di editing audio amplia notevolmente le opportunità offerte agli utenti, migliorando la loro esperienza di utilizzo dell’applicazione. Continueremo a seguire gli sviluppi futuri, pronti ad accogliere nuove innovazioni da parte di Google.

