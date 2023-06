Alcuni proprietari di Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus hanno notato un problema di “sfocatura a banana” piuttosto frustrante all’inizio di quest’anno. Più specificamente, gli utenti hanno lamentato un’area permanentemente sfocata nelle foto scattate con la fotocamera principale da 50 MP, soprattutto negli scatti ravvicinati.

Ora Samsung ha finalmente riconosciuto il problema promettendo che un aggiornamento software risolverà il problema e fornendo alcuni espedienti per aggirare l’inconveniente.

La società spiega che la causa del bug è la fotocamera grandangolare posteriore che ha un’apertura luminosa che viene utilizzata quando si scattano foto al buio, aggiungendo che una messa a fuoco selettiva più evidente può rendere lo sfondo delle foto un po’ sfocato.

Ecco i consigli di Samsung per ovviare al bug delle foto sfocate su Galaxy S23

Samsung afferma che prevede di risolvere questo problema in un futuro aggiornamento del software, ma senza fornire una tempistica per la patch e nel frattempo la suggerisce un paio di soluzioni alternative in attesa della correzione del bug.

Un’espediente suggerito prevede di allontanarsi di un po’ se il soggetto è a 30 cm o meno di distanza, l’altro consiste nel tenere lo smartphone in verticale quando si scatta una foto.

Questo problema è emerso a marzo ed è strano che Samsung non abbia ancora rilasciato una patch risolutiva.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica di Maggio 2023