Nelle scorse ore il team di Polestar ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Polestar 2, portando così il software alla versione P2.9.

L’aggiornamento in questione, che viene rilasciato via OTA, prevede l’aggiunta dell’integrazione di YouTube, oltre a miglioramenti alle funzioni Range Assist e Apple CarPlay.

Le novità dell’update per Polestar 2

Sebbene Polestar abbia diversi modelli di veicoli elettrici nel suo attuale portafoglio, Polestar 2 si conferma quello a cui il produttore dedica più attenzioni.

Da quando ha fatto il suo debutto nel 2020, Polestar 2 ha già ricevuto numerosi update, tutti rilasciati over-the-air (OTA), in modo da garantire ai proprietari le ultime funzionalità in termini di interfaccia, efficienza e sicurezza.

In particolare, quello odierno è il quindicesimo aggiornamento OTA di Polestar 2 e introduce alcune funzionalità di visualizzazione aggiuntive, oltre che l’integrazione di YouTube per un migliore intrattenimento durante la ricarica o le soste.

Stando a quanto è stato reso noto dal produttore, l’aggiornamento raggiungerà nei prossimi giorni tutti i veicoli già in circolazione e verrà implementato sui nuovi modelli per impostazione predefinita.

Per quanto riguarda le novità relative all’app Range Assistant, tra le principali troviamo il miglioramento dell’algoritmo per il calcolo dei consumi in base alle azioni dell’utente, grafici per i consumi relativi agli ultimi 20/40/100 Km e la visualizzazione sul display del conducente dell’autonomia prevista.

Tra le novità in Apple CarPlay vi sono la visualizzazione sul display del conducente della navigazione tramite Apple Maps, la visualizzazione dei pulsanti di riproduzione e del contenuto riprodotto nel tile della homescreen e la visualizzazione delle informazioni sulla chiamata nel tile della homescreen e nel display del conducente, con la possibilità di gestirle usando i pulsanti sul volante.

Con l’aggiornamento in questione, infine, migliora anche la connessione della radio FM.

Potete trovare il changelog ufficiale seguendo questo link.

Gli utenti Polestar 2 saranno informati con un apposito avviso della disponibilità dell’update.