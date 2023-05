Praticamente sin dal lancio della serie Samsung Galaxy S22, all’inizio dello scorso anno, i rapporti tra questi smartphone e Android Auto sono stati piuttosto burrascosi: tanti utenti, infatti, hanno lamentato malfunzionamenti vari, con l’impossibilità di sfruttare la piattaforma di Google.

Il team di sviluppatori del colosso di Mountain View si è messo al lavoro per risolvere il bug e la scorsa estate Google ha reso noto di avere finalmente trovato la soluzione al problema anche se in Rete hanno continuato a susseguirsi le segnalazioni di utenti che non riuscivano a sfruttare Android Auto con i modelli della serie Samsung Galaxy S22.

Android Auto fa la pace con Samsung Galaxy S22

Ebbene, nel momento in cui la maggior parte dei possessori degli smartphone di Samsung ha probabilmente ormai rinunciato all’idea di poter usare Android Auto, arriva il colpo di scena.

All’inizio di questa settimana il team di sviluppatori di Google ha dato il via al rilascio della versione stabile di Android Auto 9.6, release che come da tradizione non è stata accompagnata da un changelog ufficiale ma che, stando alle segnalazioni degli utenti, pone davvero fine ai problemi di incompatibilità con la serie Samsung Galaxy S22.

Con un ritardo di almeno un anno gli sviluppatori pare che siano finalmente riusciti a risolvere un bug che ha generato non poca frustrazione in tanti utenti, impossibilitati a usare la piattaforma studiata da Google per consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se avete uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S22 e desiderate provare le ultime versioni di Android Auto, potete sfruttare APK Mirror per scaricare il relativo file APK e quindi installarlo manualmente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 9.6.6320 può essere scaricata qui.

L’ultima versione stabile dell’applicazione, inoltre, può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

