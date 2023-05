Il team di sviluppatori di Google continua a rilasciare nuovi aggiornamenti per Android Auto, piattaforma che non rientra tra quelle a cui il colosso di Mountain View tiene di più ma che, ad ogni modo, negli ultimi mesi è stata oggetto di diverse attenzioni.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio della versione 9.6 di Android Auto, già disponibile da alcuni giorni nel canale beta e ora sbarcata anche in quello stabile.

Ricordiamo che Android Auto può essere considerata la soluzione studiata dal team di sviluppatori di Google per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i loro spostamenti, realizzata con il primario obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Le novità della versione 9.6 di Android Auto

Purtroppo anche per la versione 9.6 il team di Google non ha pubblicato un changelog con le novità introdotte e ciò lascia presumere che con tale release siano state implementate soltanto delle risoluzioni di qualche bug riscontrato dagli utenti.

Non dovrebbero mancare, inoltre, alcuni piccoli miglioramenti volti a garantire un’esperienza più piacevole e una maggiore stabilità complessiva.

Ad ogni modo, il rilascio della versione stabile a distanza di pochi giorni da quella beta fa pensare che si tratti di una release matura e ritenuta affidabile dagli sviluppatori.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di Android Auto potete sfruttare APK Mirror per scaricare il relativo file APK e quindi installarlo manualmente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 9.6.6320 può essere scaricata qui.

L’ultima versione stabile dell’applicazione, inoltre, può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

