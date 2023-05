Nonostante l’enorme successo a livello globale, il team di sviluppatori di Netflix continua a lavorare al miglioramento di questo popolare servizio di contenuti in streaming, introducendo delle novità che possano rendere l’esperienza di utilizzo più piacevole su tutte le piattaforme in cui è disponibile.

Una delle novità in arrivo sull’applicazione dedicata ai dispositivi Android sarà molto apprezzata dagli utenti che spesso hanno difficoltà a trovare ciò che desiderano guardare a causa dell’enorme quantitativo di contenuti disponibili.

Una gradita novità in arrivo su Netflix per Android

Stando a quanto si apprende, Netflix sta apportando miglioramenti alla funzione La mia lista, in modo da poter ordinare più facilmente i contenuti che sono stati aggiunti ai segnalibri.

E così su Android gli utenti saranno in grado di filtrare i loro elenchi in base a film, programmi TV, contenuti ancora non iniziati o già iniziati e di ordinare la visualizzazione in base a opzioni come la data di aggiunta, la data di uscita o l’ordine alfabetico.

Questi nuovi strumenti dovrebbero essere molto utili, soprattutto per chi ha riempito l’elenco La mia lista di tanti contenuti e si trova quindi in difficoltà nel trovare poi il contenuto che sta cercando.

Stando a quanto è stato reso noto da Layal Brown, portavoce di Netflix, questa novità dovrebbe fare il suo esordio in queste ore su Android (anche se potrebbero essere necessari diversi giorni prima che raggiunga tutti gli utenti a livello globale), per arrivare poi anche su iOS nel corso delle prossime settimane.

Netflix sta anche aggiungendo una riga “Prossimamente” alla schermata iniziale sulla versione TV della sua app, funzionalità che potrebbe rivelarsi comoda per scoprire in anticipo le novità in arrivo sulla piattaforma.

