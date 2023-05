Amazon ha da poco annunciato il nuovo tablet Android Amazon Fire Max 11, il tablet più grande e potente di sempre mai presentato dal colosso dell’e-commerce.

Tra le caratteristiche peculiari rientrano una scocca in metallo, un display IPS LCD da 11 pollici, un SoC octa-core targato MediaTek molto più potente rispetto a quelli che alimentano gli altri modelli della gamma, la presenza di un lettore delle impronte digitali e un paio di interessanti accessori, il tutto condito dall’esperienza utente fornita dal software Fire OS. Scopriamo tutti i dettagli.

Amazon Fire Max 11 Tablet 2023 è ufficiale

La famiglia Amazon Fire Tablet si allarga ancora. Dopo il rinnovato Amazon Fire HD 8 presentato lo scorso settembre e arrivato in Italia nell’ottobre 2022, arriva un modello inedito della gamma, il più grande e potente mai introdotto sul mercato dal colosso dell’e-commerce.

Il nuovo dispositivo si chiama Amazon Fire Max 11 Tablet e, come suggerito dal nome, si tratta di un tablet Android dotato di un ampio display IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 2000 x 1200 pixel (in 15:9), ottimizzato per la visualizzazione in orizzontale e certificato dall’ente TÜV Rheinland per le emissioni contenute di luce blu.

Dal punto di vista costruttivo, il tablet è realizzato con un occhio alla sostenibilità, riflettendo gli sforzi di decarbonizzazione in linea con il programma The Climate Pledge (il tablet è certificato dalla Product Carbon Footprint Label di Carbon Trust).

In generale, Amazon Fire Max 11 Tablet è un dispositivo dalle dimensioni generose ma dal peso contenuto in 490 grammi: per raggiungere tale scopo, i materiali scelti da Amazon sono alluminio (riciclato al 55%) per le scocche e vetro rinforzato per la parte frontale. In aggiunta, le plastiche presenti sono riciclate post-consumo al 34%; gli imballaggi, invece, sono riciclati al 100%.

Esteticamente può sembrare un tablet qualunque, con cornici non proprio ridotte all’osso. Al posteriore, all’interno di un oblò circolare sporgente, trova posto la singola fotocamera da 8 megapixel con autofocus che consente di registrare video in Full HD; la stessa fotocamera, senza autofocus, è presente all’anteriore, nella cornice superiore (guardando il tablet in orizzontale).

Nella parte inferiore (bordo lungo) sono presenti i connettori pogo-pin (per agganciare la cover con tastiera) e due fori per il corretto posizionamento; nel lato destro sono presenti il carrellino per l’espansione della memoria tramite scheda microSD, una porta USB Type-C, due microfoni, i pulsanti per regolare il volume e il pulsante di accensione/spegnimento che integra un lettore delle impronte digitali, debutto assoluto per un tablet della gamma.

Dal punto di vista hardware, Amazon Fire Max 11 Tablet si affida al SoC MTK8188J di MediaTek, quasi il 50% più veloce rispetto al precedente modello più performanete della casa, dotato di una CPU octa-core capace di lavorare fino a 2,2 GHz. Ad affiancare il SoC, troviamo 4 GB di memoria RAM e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione.

Grazie ai miglioramenti lato performance, il tablet risulta ottimizzato per l’esecuzione di più attività in parallelo attraverso la modalità “schermo diviso” per effettuare, ad esempio, videochiamate su Zoom o Microsoft Teams mentre si prendono appunti o si inviano e-mail.

Tra le altre specifiche rientrano il supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.3 e una batteria, dalla capacità non dichiarata, che dovrebbe garantire fino a 14 ore di utilizzo misto e che può essere ricaricata, purtroppo lentamente, tramite la porta USB Type-C: in confezione, viene fornito un alimentatore da 9 W (ricarica completa in 4,2 ore); separatamente, può essere acquistato un alimentatore da 15 W (ricarica completa in 3,5 ore).

Amazon Fire Max 11 Tablet arriva sul mercato con a bordo l’ultima release disponibile di Fire OS, un sistema operativo ricavato da Android (anche se non da una versione recentissima) che si configura come una delle peculiarità del tablet, costruito attorno ai suggerimenti del colosso dell’e-commerce (tramite i propri servizi) e ad Alexa, l’assistente digitale. Sulla schermata iniziale è possibile inserire la dashboard per controllare i dispositivi della smart home; è presente anche la modalità Show che trasforma il tablet in uno smart display simile agli Echo Show.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Amazon Fire Max 11.

Dimensioni: 259,1 x 163,7 x 7,5 mm

x x Peso: 490 grammi

Materiali: alluminio (scocche), vetro

(scocche), Display: IPS LCD da 11″ con risoluzione 2000 x 1200 pixel Certificazione TÜV Rheinland per le emissioni contenute di luce blu Supporto alla penna

da con risoluzione x SoC: MediaTek MTK8188J con CPU octa-core

con CPU octa-core Memoria RAM: 4 GB

Spazio di archiviazione: 64 o 128 GB , espandibili tramite scheda microSD

o , espandibili tramite scheda microSD Fotocamera posteriore: sensore da 8 MP con AF Registrazione video in Full HD (1080p)

con AF Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP Registrazione video in Full HD (1080p)

Audio: stereo , Dolby Atmos , due microfoni

, , due microfoni Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax, dual-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), USB Type-C 2.0 , pogo pin (per la connessione della tastiera)

(802.11 ax, dual-band), (A2DP, LE), , (per la connessione della tastiera) Sensori: accelerometro , luce ambientale , effetto hall

, , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Autonomia e ricarica: 14 ore , supporta la ricarica cablata fino a 15 W

, supporta la ricarica cablata fino a Sistema operativo: Fire OS 8 (fork di Android, basato su Android 11)

Con il tablet arrivano anche alcuni accessori

L’esperienza fornita da Amazon Fire Max 11 Tablet si completa con alcuni accessori dedicati che possono trasformare il tablet in un versatile dispositivo 2-in-1:

Amazon Fire Max 11 Keyboard Case è una cover con tastiera che sfrutta i pogo-pin per agganciarsi al tablet magneticamente; è presente anche un trackpad.

è una cover con tastiera che sfrutta i pogo-pin per agganciarsi al tablet magneticamente; è presente anche un trackpad. Made for Amazon Stylus Pen for Fire Max 11 è una penna creata appositamente per il nuovo tablet con un’autonomia dichiarata di sei mesi.

è una penna creata appositamente per il nuovo tablet con un’autonomia dichiarata di sei mesi. Amazon Fire Max 11 Tablet Magnetic Slim Cover è una cover magnetica che si aggancia ai pogo-pin e protegge fronte e retro del dispositivo.

è una cover magnetica che si aggancia ai pogo-pin e protegge fronte e retro del dispositivo. Amazon Fire Max 11 Tablet Screen Protector è una banale pellicola protettiva che migliora la protezione del display contro i graffi.

Disponibilità e prezzi di Amazon Fire Max 11

Arrivati alla fine, è giunto il momento di parlare di disponibilità e prezzi del nuovo Amazon Fire Max 11. Il tablet è già disponibile al pre-ordine su Amazon negli Stati Uniti e in altri mercati, anche europei, come quello tedesco nella sola colorazione Grey e in due differenti tagli di memoria; le spedizioni si apriranno ufficialmente nel mese di giugno. Questi i prezzi di vendita (presi in prestito da Amazon Germania):

Configurazione 4+64 GB al prezzo di 269,99 euro (con pubblicità nella schermata di blocco) o 284,99 euro (senza pubblicità).

al prezzo di (con pubblicità nella schermata di blocco) o (senza pubblicità). Configurazione 4+128 GB al prezzo di 299,99 euro (con pubblicità) o 314,99 euro (senza pubblicità).

Oltre al solo Amazon Fire Max 11 è possibile acquistare in bundle gli accessori ufficiali. Ecco di quanto crescono i prezzi:

Stilo Made for Amazon con sovrapprezzo di 34,99 euro

con sovrapprezzo di Tastiera/cover con sovrapprezzo di 89,99 euro

con sovrapprezzo di Tastiera/cover e Stilo Made for Amazon con sovrapprezzo di 124.98 euro

Acquista Amazon Fire Max 11 Tablet su Amazon Germania

