Amazon presenta quest’oggi il suo nuovo Fire HD 8, un tablet più sottile, più leggero e più veloce rispetto alla generazione precedente. Il nuovo prodotto rimane anche stavolta su un prezzo di vendita contenuto e vuole offrire agli utenti un’esperienza di intrattenimento premium sia in casa sia in viaggio: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ecco il nuovo Amazon Fire HD 8: specifiche e funzionalità del rinnovato tablet

“Siamo già al secondo decennio dei nostri tablet Fire e l’arrivo della nuova generazione di Fire HD 8 è il più recente esempio del valore imbattibile che i clienti si aspettano da Amazon“, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “La portabilità e la durata di Fire HD 8 consentono ai clienti di godersi libri, film, app, giochi, navigare sul web e gestire la loro lista di cose da fare a casa come in viaggio.”

Il nuovo tablet Fire HD 8 offre uno schermo da 8 pollici con vetro alluminosilicato rinforzato e risulta più sottile, più leggero e, secondo i test di caduta, due volte più resistente di un iPad mini (2021). Mette a disposizione fino a 13 ore di autonomia e si ricarica completamente in meno di 5 ore con il cavo USB Type-C incluso e l’adattatore da 5 W. A livello di memorie abbiamo 2 GB di RAM e uno storage interno di 32 o 64 GB, che può essere ampliato fino a 1 TB grazie alle microSD.

Il processore hexa-core di Fire HD 8 (2022) garantisce prestazioni del 30% superiori rispetto alla precedente generazione, e offre agli utenti la possibilità di svolgere più operazioni nello stesso momento, come navigare sul web e visualizzare un video. Si può accedere alla funzione picture-in-picture, compatibile con app come Prime Video, ma si può anche suddividere lo schermo per inviare una e-mail mentre si partecipa a una videochiamata su Zoom (ad esempio).

A proposito di intrattenimento, il tablet supporta l’audio Dolby Atmos ed è compatibile con l’opzione di duplicazione dello schermo, utile per trasmettere video, pagine web, applicazioni, foto e non solo su schermi più grandi con tecnologia Miracast (TV Samsung, Sony, LG, Philips, Fire TV e altri dispositivi). Tra i servizi a disposizione, ovviamente, non c’è solo Prime Video, ma anche Disney+, Netflix, NOW, Amazon Music, Amazon Photos e tanti altri: è possibile avere accesso a milioni di film, serie TV, canzoni, libri, app e giochi.

Sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda l’accessibilità e la sostenibilità ambientale. Il tablet consente di ingrandire tutti gli elementi sullo schermo per i clienti ipovedenti, e di sfruttare funzioni come il lettore dello schermo VoiceView, il testo ad alto contrasto, i sottotitoli, l’inversione e la correzione dei colori e la conversione dell’audio da stereo a mono. Fire HD 8 (2022) fa parte della crescente lista di dispositivi Amazon che stanno riducendo anno dopo anno il loro impatto ambientale: il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Scheda tecnica Amazon Fire HD 8 (2022)

display IPS da 8 pollici a risoluzione 1280 x 800 (189 ppi)

processore hexa-core da 2 GHz

2 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 2 MP

fotocamera anteriore da 2 MP

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, porta USB Type-C e porta per jack audio da 3,5 mm

accelerometro, sensore di luminosità

batteria: fino a 13 ore di autonomia, con ricarica in 5 ore

dimensioni: 201,9 x 137,34 x 9,6 mm, con un peso di 337 g

Prezzi e uscita del nuovo Amazon Fire HD 8

Il nuovo Amazon Fire HD 8 è già disponibile per il preordine da oggi stesso nella sola colorazione nera, ma le spedizioni partiranno il prossimo mese (la data di uscita indicata corrisponde al 19 ottobre). I prezzi consigliati sono i seguenti:

In tutti i casi il colosso dell’e-commerce propone il pagamento in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili a tasso zero (si parte da rate di 23 euro al mese). Chi lo desidera può acquistare anche le custodie di tessuto premium nei colori Nero, Blu, Grigio e Rosa, al costo di 39,99 euro.

