Il nuovo Amazon Fire HD 8 è disponibile all’acquisto da oggi in Italia, dopo qualche settimana di preordine. Il tablet di nuova generazione è stato presentato il mese scorso con diversi miglioramenti rispetto al modello precedente.

Disponibile da oggi il nuovo Amazon Fire HD 8: prezzi e versioni

Il nuovo Amazon Fire HD 8 è un tablet più sottile e leggero rispetto alla precedente generazione, con miglioramenti alle prestazioni del 30% e una batteria con 13 ore di autonomia e ricarica tramite USB-C. Pensato per l’intrattenimento sia in casa sia in viaggio, il dispositivo è in grado di svolgere più attività allo stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video: questo grazie allo schermo IPS HD da 8 pollici (realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato) e al processore hexa-core.

Nonostante sia più sottile, leggero e più potente, il nuovo Fire HD 8 offre un’autonomia migliorata, che permette di raggiungere le 13 ore di utilizzo per la visione di contenuti in streaming HD con Dolby Atmos, navigare sul web, ascoltare musica e non solo. La funzione di duplicazione dello schermo consente di trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi e compatibili con la tecnologia Miracast (come le TV Samsung, LG, Sony e Philips, ma anche le smart TV con Fire TV integrata).

Come detto, il nuovo tablet è pensato soprattutto per l’intrattenimento, e infatti può essere utilizzato per godersi film, serie TV, musica, libri, app e giochi di ogni genere. Si possono sfruttare servizi come Amazon Prime Video (ovviamente), Disney+, Netflix, NOW, Amazon Music, Spotify e così via, ma anche le app social come Facebook, Instagram, TikTok, le videochiamate di Zoom, i libri Kindle e tanto altro.

Ecco la scheda tecnica del nuovo Amazon Fire HD 8 (2022):

display IPS da 8 pollici a risoluzione 1280 x 800 (189 ppi)

processore hexa-core da 2 GHz

2 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 2 MP

fotocamera anteriore da 2 MP

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, porta USB Type-C e porta per jack audio da 3,5 mm

accelerometro, sensore di luminosità

batteria: fino a 13 ore di autonomia, con ricarica in 5 ore

dimensioni: 201,9 x 137,34 x 9,6 mm, con un peso di 337 g

Amazon si sta impegnando anche sulla sostenibilità ambientale, e il dispositivo riporta la certificazione Climate Pledge Friendly: il 35% della plastica impiegata nella fabbricazione è riciclata post-consumo e il 95% dell’imballaggio è a base di fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili e può essere sostituito o riciclato.

Amazon Fire HD 8 (2022) è disponibile da oggi all’acquisto su Amazon.it nelle versioni da 32 o da 64 GB di memoria interna, con o senza pubblicità, in compagnia delle custodie in tessuto premium (nero, blu, grigio e rosa) da 39,99 euro:

Acquista Amazon Fire HD 8 (2022) 32 GB con pubblicità a 114,99 euro

Acquista Amazon Fire HD 8 (2022) 32 GB senza pubblicità a 129,99 euro

Acquista Amazon Fire HD 8 (2022) 64 GB con pubblicità a 144,99 euro

Acquista Amazon Fire HD 8 (2022) 64 GB senza pubblicità a 159,99 euro

