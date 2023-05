Tra poco più di una settimana HONOR ha in programma l’evento di lancio di HONOR 90, la sua nuova serie di punta, protagonista nelle scorse ore di un’altra apparizione in Rete.

Dalla Cina, infatti, sono arrivate alcune foto che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il design dei due nuovi smartphone di HONOR (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come dovrebbero essere HONOR 90 e 90 Pro

Le foto in questione ci permettono di apprezzare in particolare l’ampio display curvato su tutti e quattro i lati (con un foro circolare in alto al centro per il modello base e uno a forma di pillola per la variante Pro), soluzione grazie alla quale i nuovi smartphone del produttore cinese assumono un aspetto decisamente premium.

Per quanto riguarda la parte posteriore, questi scatti ci mostrano le quattro presunte colorazioni della serie HONOR 90 (ossia Star Diamond Silver, Gradient Blue, Dark Jade Green e Bright Black) e i comparti fotografici dei due smartphone, entrambi caratterizzati da un doppio modulo di dimensioni generose.

Passando a quella che dovrebbe essere la dotazione tecnica, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite fino a questo momento HONOR 90 Pro dovrebbe poter contare su un display OLED con risoluzione 1.5 K e una particolare tecnologia per la protezione degli occhi, su un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e su una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 100 W (mentre la versione base dovrebbe “accontentarsi” di una ricarica rapida a 66 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, il sensore principale della serie HONOR 90 dovrebbe avere una risoluzione di 200 megapixel e potrebbe trattarsi dello stesso Samsung ISOCELL HP3 già usato su HONOR 80 Pro senza la limitazione a 160 megapixel.

Appuntamento al 29 maggio, giorno del lancio della serie HONOR 90, per scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone, il loro prezzo e quando arriveranno anche in Europa.