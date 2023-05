Google Pixel 7a è stato presentato durante il keynote principale del Google I/O 2023, ma il prezzo non è stato accolto in modo particolarmente favorevole dagli utenti. Certo, la proposta di lancio include le cuffie Pixel Buds A-Series, dal valore di 99 euro, ma lo street price del fratello maggiore Pixel 7 è molto vicino. Grazie all’offerta che stiamo per mostrarvi, potreste riuscire a risparmiare circa 100 euro rispetto al listino di 509 euro: vediamo come.

Google Pixel 7a in offerta con circa 100 euro di sconto

Google Pixel 7a è l’ultimo smartphone di fascia media proposto dalla casa di Mountain View e riprende in parte le specifiche tecniche di Pixel 7. Tra le sue specifiche spiccano il SoC Google Tensor di seconda generazione, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna, e lo schermo OLED da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz: quest’ultimo è andato a risolvere il principale “limite” del predecessore, ossia il pannello con frequenza di aggiornamento tradizionale (60 Hz).

Il comparto fotografico offre in tutto tre sensori: sul retro abbiamo una doppia fotocamera con sensore principale grandangolare da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, mentre frontalmente c’è una fotocamera da 13 MP. Non mancano 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C 3.2 Gen 2. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 18 W e la ricarica wireless (con Pixel Stand, ma non solo). Uscito con Android 13, a partire dalla prossima release dovrebbe poter provare Android 14 in beta, in attesa dell’aggiornamento stabile previsto per agosto o settembre.

Google Pixel 7a è stato lanciato il 10 maggio 2023 al prezzo consigliato di 509 euro, e fino al 22 maggio potete acquistarlo con le cuffie Google Pixel Buds A-Series incluse. Se non siete interessati a queste ultime o volete risparmiare, potreste dare un’occhiata su eBay, visto che lo smartphone viene proposto a 349,99 sterline (circa 403 euro), eventualmente con proposta d’acquisto, da un venditore con più di 24.000 feedback (la maggior parte positivi) che accetta PayPal. I pezzi disponibili non sono molti, e eBay non segnala la presenza di eventuali dazi doganali per la spedizione da Londra (costo intorno agli 8 euro).

Se volete dare un’occhiata all’offerta su Google Pixel 7a, che consentirebbe di risparmiare circa 100 euro rispetto al prezzo consigliato, potete seguire il link qui sotto. Più in basso (e qui sopra) potere dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7a in offerta

