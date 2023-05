Ancora pochi giorni per approfittare dell’offerta di lancio di Google Pixel 7a, che potete acquistare su Amazon (oltre che sul Google Store, ovviamente) con cuffie Pixel Buds A-Series in regalo. La proposta è valida su tutte le colorazioni in vendita sul noto sito di e-commerce, ossia Grigio antracite, Celeste e Bianco ghiaccio.

Solo una settimana rimasta per Google Pixel 7a in offerta lancio

Google Pixel 7a è stato presentato durante il keynote principale del recente Google I/O 2023 (qui tutte le novità ), in compagnia di Google Pixel Tablet, che fa segnare il ritorno della casa di Mountain View sul mercato tablet dopo anni di assenza, e di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Pixel 7a è il prodotto giusto se state cercando uno smartphone Android dalle dimensioni piuttosto compatte (ma non troppo), dalle specifiche interessanti (il SoC è lo stesso del fratello maggiore Pixel 7) e dal comparto fotografico particolarmente ispirato, senza dover spendere troppo.

La scheda tecnica, oltre al già anticipato chipset Google Tensor di seconda generazione (affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5 e da 128 GB di memoria interna UFS 3.1), vede spiccare un display OLED 20:9 da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e lettore d’impronte digitali integrato. Il comparto fotografico offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare Quad Bayer da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP, e una fotocamera anteriore da 13 MP (integrata tramite foro nello schermo). Tante le funzionalità fotografiche a bordo, tra le quali troviamo ad esempio Gomma magica (per rimuovere ostacoli), Foto notturna, Esposizione lunga (per aggiungere movimento agli scatti), Zoom ad alta definizione (per primi piani nitidi anche da lontano) e Real Tone (per migliorare la tonalità della pelle in modo naturale).

Non mancano 5G dual SIM (con eSIM), VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C 3.2 Gen 2 e certificazione IP67 contro acqua e polvere. La batteria è da 4385 mAh e supporta la ricarica cablata a 18 W e la ricarica wireless. Uscito con Android 13, sarà tra i primi dispositivi ad accogliere Android 14 (attualmente in beta) e riceverà almeno tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Google Pixel 7a è disponibile all’acquisto su Amazon con l’offerta di lancio, valida fino al 22 maggio 2023: avete ancora pochi giorni per portarvelo a casa a 509 euro con cuffie Google Pixel Buds A-Series (valore commerciale di 99 euro) in omaggio. La proposta riguarda le tre colorazioni dello smartphone in vendita sul sito e le quattro colorazioni delle cuffie, compresa la nuova versione Celeste:

Per eventuali dubbi potete fare riferimento alla nostra recensione qui in basso o più in alto.

Leggi anche: Recensione Google Pixel 7a, fascia media da leccarsi i baffi