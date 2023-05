Le offerte edays con le quali sfruttare il coupon con sconto extra del 15% sono parecchie, e come abbiamo visto toccano tanti modelli di smartphone Android. Tra questi POCO X5 Pro 5G, uno degli smartphone di fascia media più apprezzati di questo periodo. Lo smartphone viene proposto nelle versioni da 6-128 GB e 8-256 GB con prezzi decisamente più interessanti di quelli consigliati dal produttore, con sconti che raggiungono i 100 euro.

POCO X5 Pro 5G in offerta nelle versioni 6-128 e 8-256 GB con coupon

POCO X5 Pro 5G è stato presentato insieme al fratello minore POCO X5 5G (anch’esso in offerta, se siete interessati) lo scorso febbraio, ma potete già portarvelo a casa con prezzi ribassati. Lo smartphone mette a disposizione uno schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 778G, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2.

Il comparto fotografico comprende tre fotocamere posteriori e una singola anteriore: sul retro abbiamo un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente un sensore da 16 MP con obiettivo integrato nel display tramite foro. Uno dei suoi punti di forza è la batteria da 5000 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 67 W: bastano 7 minuti per tornare al 30%. Non mancano connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C. Qui potete consultare la scheda tecnica completa di POCO X5 Pro 5G. Lo smartphone dispone attualmente di Android 13 e della MIUI 14 for POCO.

POCO X5 Pro 5G è stato lanciato circa tre mesi fa nelle versioni 6-128 GB e 8-256 GB al prezzo di rispettivamente 349,90 euro e 399,90 euro, ma è disponibile in offerta a cifre più interessanti. Grazie al coupon MAGGIO23EDAYS, da digitare all’interno del campo dedicato ai codici promozionali, la variante “base” è acquistabile a 264,35 euro, mentre quella 8-256 GB a 300,05 euro. Il venditore è lo stesso e offre quasi 30.000 feedback, il 99,6% dei quali positivi. In più potete scegliere di pagare con PayPal, eventualmente con rateizzazione in tre mesi dell’importo. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

Acquista POCO X5 Pro 5G (6-128 GB) con coupon

Acquista POCO X5 Pro 5G (8-256 GB) con coupon

