I nuovi clienti ho. Mobile possono ora acquistare una SIM e attivarla tramite lo SPID, senza la necessità di ricorrere alla registrazione del “classico” videoselfie e del caricamento dei documenti per il riconoscimento. L’operatore virtuale apre al sistema di autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, facilitando l’attivazione: vediamo come funziona.

Le SIM ho. Mobile si possono attivare tramite SPID

Come abbiamo visto il mese scorso, i timori legati all’eventuale dismissione dello SPID si sono spenti, almeno per i prossimi due anni, grazie ai fondi necessari trovati dal governo. Come probabilmente saprete, lo SPID è un sistema di autenticazione richiesto per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e non solo. Da oggi, come annunciato dallo stesso operatore virtuale, è possibile utilizzare lo SPID anche per attivare le nuove SIM ho. Mobile.

Non serve più, a patto di aver attivato lo SPID, seguire le lungaggini della procedura precedente, che necessitava il caricamento dei documenti e di un videoselfie. I clienti che acquistano una nuova SIM direttamente online con consegna a domicilio possono sfruttare la nuova modalità di attivazione tramite lo SPID, con tutti gli Identity Provider accreditati da AgID. Resta comunque la possibilità di prenotare e ritirare la SIM in edicola e di acquistarla presso punti vendita fisici, ovviamente.

L’autenticazione tramite SPID può avvenire in seguito alla ricezione della SIM a casa: il processo di attivazione avviene tramite l’app ufficiale ho. Mobile, disponibile gratuitamente sul Google Play Store, con la scansione del numero seriale. Subito dopo basterà effettuare l’autenticazione di secondo livello tramite SPID, come nei servizi pubblici digitali. Una volta completata la procedura, i clienti potranno già iniziare a utilizzare la SIM per navigare, chiamare e inviare SMS, e potranno eventualmente avviare il processo di portabilità del numero già in uso.

