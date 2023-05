Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppo di WhatsApp volto a migliorare l’interfaccia grafica della popolare app di messaggistica istantanea. L’ultimo aggiornamento in versione beta dell’app porta con sé un’interfaccia utente rinnovata e un menu dei messaggi ridisegnato per gli utenti Android. Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserva questo aggiornamento.

Le novità della versione 2.23.11.4 di WhatsApp Beta per Android

L’ultimo aggiornamento, distribuito attraverso il Google Play Beta Program e che porta la versione dell’app alla 2.23.11.4, prevede un menu dei messaggi completamente ridisegnato, ispirato al menu contestuale disponibile su iOS.

I cambiamenti grafici, che hanno come scopo quello di uniformare l’interfaccia dell’app tra i vari sistemi operativi, sono partiti con l’aggiornamento beta per Android 2.23.10.6, grazie al quale alcuni utenti hanno avuto la possibilità di testare una nuova interfaccia con una barra di navigazione inferiore, simile a quella presente nella versione dell’app per iPhone.

Grazie all’ultimo aggiornamento beta per Android 2.23.11.4 è stato scoperto che WhatsApp sta lavorando a un design tutto nuovo per il menu dei messaggi. Come si può vedere dallo screenshot presente qui sotto, il nuovo menu presenta un design completamente rinnovato, chiaramente ispirato al menu contestuale disponibile su iOS, con linee più morbide e rotonde. Nonostante questa funzione non sia ancora disponibile nella versione beta attuale, è stato confermato che verrà introdotta in un futuro aggiornamento dell’app.

Con il nuovo menu dei messaggi ridisegnato il team di sviluppo di WhatsApp dimostra il suo impegno su più fronti: se da un lato continua incessantemente a introdurre nuove importanti funzionalità come la possibilità di bloccare le chat con l’impronta digitale e quella di modificare i messaggi inviati su Android, dall’altro cerca di migliorare l’aspetto dell’app rendendolo più moderno e al passo con le tendenze attuali.

Come abbiamo avuto modo di anticipare poco fa, il nuovo menu dei messaggi è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciato ai beta tester in un futuro aggiornamento dell’app. Al momento, però, non è stata fornita una tempistica certa, quindi non ci resta altro da fare che attendere notizie in merito. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa novità e a fornire ulteriori informazioni e dettagli non appena saranno disponibili.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Qualora vogliate invece aggiornare l’app in versione stabile, potete farlo dalla pagina dedicata presente sul Google Play Store raggiungibile dal badge presente qui sotto.

