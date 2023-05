Gli utenti di WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, potrebbero presto beneficiare di una nuova funzionalità molto attesa: la possibilità di modificare i messaggi inviati. L’aggiornamento, attualmente in fase di test tramite il programma Beta del Google Play Store, si preannuncia come un’importante innovazione nell’ambito delle app di comunicazione. Analizziamo insieme cosa ci attende con questa nuova funzione e quali sviluppi sono attesi per le prossime versioni dell’app.

Le novità della versione 2.23.10.10 di WhatsApp Beta per Android

WhatsApp sta attualmente lavorando all’implementazione della funzione che consentirà agli utenti di apportare modifiche ai messaggi inviati, con l’obiettivo di rilasciarla ad alcuni beta tester nel prossimo futuro. Dopo averla introdotta di recente per l’app per iOS, il team di sviluppo ha rilasciato un importante aggiornamento anche per l’app per Android che introduce un avviso che informa gli utenti quando la modifica di un messaggio già inviato è andata a buon fine. Il fatto che questa nuova funzione si stia uniformando sui più sistemi operativi (come vedremo tra poco è compatibile anche con la versione beta di WhatsApp Web) è un segno che la fase di sviluppo sta probabilmente giungendo al termine. Questa novità è stata intravista con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android, esattamente con la versione 2.23.10.10, disponibile sul Google Play Store.

Qualora un utente decida di apportare modifiche a un messaggio precedentemente inviato, tale aggiornamento sarà visualizzato correttamente da tutti i partecipanti alla conversazione, a patto che utilizzino l’ultima versione di WhatsApp. Per quanto riguarda i messaggi modificati destinati a utenti con una versione obsoleta dell’app, non dovrebbero esserci particolari problemi: si vocifera, infatti, che la funzionalità di modifica dei messaggi verrà introdotta soltanto quando tutte le versioni incompatibili non saranno più in uso dagli utenti. In questo modo si garantirà che gli utenti dotati di un’app aggiornata possano ricevere senza particolari problemi i messaggi modificati. Come è possibile osservare dallo screenshot qui sotto, un ulteriore dettaglio riguarda l’inserimento di una notifica specifica all’interno della chat, la quale indicherà che il messaggio originale è stato modificato, permettendo così agli altri partecipanti di essere sempre a conoscenza delle eventuali variazioni apportate.

La funzione di modifica dei messaggi è stata recentemente resa disponibile per alcuni beta tester su WhatsApp Web, previa adesione al programma beta ufficiale. In questo modo, qualunque messaggio modificato tramite il client web risulterà modificato anche sul dispositivo dell’utente associato allo stesso account dell’app. Questa importante funzione di compatibilità tra le varie piattaforme rappresenta un’opportunità per testare la novità, anche se non è ancora abilitata per il proprio account su WhatsApp beta per Android. Tenuto conto dell’implementazione recente di tale funzione su WhatsApp Web in versione beta, si può ragionevolmente prevedere un imminente debutto anche per la versione beta dell’app su dispositivi Android su un numero sempre maggiore di dispositivi.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.10.10 beta la trovate qui.

