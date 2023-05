Il nuovo coupon con extra sconto del 15% degli edays sta regalando tanti ottimi prezzi per gli smartphone Android e altri prodotti tech. Tra le offerte più interessanti che stiamo scoprendo in questi giorni abbiamo anche quelle riguardanti Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Ultra, due dei dispositivi più popolari del momento.

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra in offerta con coupon

Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra non possono più contare sull’iniziativa promozionale del produttore che offriva un cashback dai 100 ai 300 euro, ma questo non significa che non sia possibile trovarli a prezzi interessanti. L’occasione giusta potrebbe essere il nuovo coupon proposto da eBay, che permette di portarseli a casa a cifre niente male, senza dover attendere rimborsi successivi da parte del produttore.

Galaxy S23 è lo smartphone più compatto e meno costoso dei due, ovviamente: mette a disposizione uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Il comparto fotografico offre in tutto quattro sensori, con una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera singola da 12 MP. A livello di connettività sono disponibili 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Presente anche la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria non è purtroppo il suo punto di forza (3900 mAh), ma può contare sul supporto alla ricarica rapida a 25 W (con cavo), alla ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e alla ricarica Wireless PowerShare.

Galaxy S23 Ultra è il vero e proprio flagship di questo 2023 di Samsung: il SoC è anche qui il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, stavolta affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo schermo è sempre un Dynamic AMOLED 2X con lettore d’impronte integrato, ma sale a 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e offre un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e il supporto alla S Pen. Il comparto fotografico offre in questo caso un sensore in più: oltre alla stessa fotocamera anteriore da 12 MP, sul retro c’è una quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Lato connettività guadagna l’Ultra Wideband (UWB). La batteria sale a 5000 mAh, con ricarica rapida a 45 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare.

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 979 euro (8-128 GB), mentre Samsung Galaxy S23 Ultra ha debuttato al prezzo consigliato di 1479 euro. Grazie al coupon MAGGIO23EDAYS potete portarveli a casa su eBay a rispettivamente 613,04 euro (nelle colorazioni Phantom Black e Green) e 909,90 euro (Phantom Black). I venditori possono contare su più del 99% dei feedback positivi e accettano il pagamento tramite PayPal (con eventuale rateizzazione in tre mesi). Se siete interessati potete seguire i link qui sotto, mentre più in basso potete consultare le nostre recensioni:

Acquista Samsung Galaxy S23 con coupon (Phantom Black)

Acquista Samsung Galaxy S23 con coupon (Green)

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra con coupon

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S23 | Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra