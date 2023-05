Il team di sviluppatori di Google sta lavorando ad un’interessante novità per i possessori di uno smartphone della serie Google Pixel, che potrebbero trasformarsi all’occorrenza in dashcam.

La soluzione studiata dal colosso di Mountain View dovrebbe consentire agli utenti di evitare di acquistare un gadget apposito (spesso e volentieri anche molto costoso) e sfruttare lo smartphone come dashcam per le loro auto.

Ecco come funziona Dashcam per Google Pixel

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google, ciò avverrà attraverso un futuro aggiornamento di Emergenze Personali (o Personal Safety), app che sugli smartphone Google Pixel consente agli utenti di godere di alcune funzionalità interessanti, come la condivisione di informazioni in caso di emergenza, il controllo sulla sicurezza e il rilevamento di eventuali incidenti in auto.

Pare che nelle scorse ore il colosso di Mountain View abbia rilasciato per errore una versione dogfood di Emergenze Personali (la versione 2023.04.27.532191641.8-dogfood) che consente di abilitare una nuova funzionalità chiamata “Dashcam”.

Così come suggerisce il suo nome, tale funzione permette di registrare video (e, in via opzionale, anche audio) mentre si sta guidando e, con il telefono montato nel punto giusto, dovrebbe essere in grado di fornire informazioni utili in caso di incidente o di altra situazione imprevista.

Mentre la funzionalità Dashcam sta registrando, il telefono è ancora completamente utilizzabile, anche per la navigazione con Google Maps. In alternativa, gli utenti hanno la possibilità di risparmiare energia bloccando lo schermo (la registrazione continuerà).

Per risparmiare spazio di archiviazione, le registrazioni vengono eliminate automaticamente dopo tre giorni, a meno che non vengano salvate dall’utente.

Inoltre, stando a quanto viene precisato nell’app, i video sono compressi, con una media di 30 MB al minuto e una durata massima di registrazione di 24 ore.

Resta da capire quanto questa funzione andrà ad incidere sulla durata della batteria e se genererà un surriscaldamento dello smartphone.

In attesa di informazioni ufficiali da parte di Google, potete scaricare le ultime versioni di Emergenze Personali per Android da APK Mirror.

