Xiaomi 13 Lite è un altro dei protagonisti della nuova iniziativa promozionale lanciata giusto ieri, che prevede un coupon con sconto del 15% su tantissimi prodotti tech, smartphone Android compresi. Il dispositivo di fascia media è stato lanciato a quasi 500 euro, ma oggi potete portarvelo a casa con un ribasso di circa 200 euro: vediamo come.

Xiaomi 13 Lite in super offerta con coupon

Xiaomi 13 Lite è arrivato sul mercato italiano alla fine di febbraio insieme al resto della gamma (anche Xiaomi 13 era tra le offerte migliori), ma il prezzo iniziale ha fatto un po’ storcere il naso a qualche utente. Nessun problema però, perché tra il “naturale” ribasso e l’aggiunta del coupon disponibile in questi giorni potete far scendere la cifra considerevolmente.

Lo smartphone Xiaomi mette a disposizione un display AMOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full HD+, con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lettore delle impronte digitali ottico integrato e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (non espandibile).

Il comparto fotografico vede una doppia fotocamera anteriore (ultra-grandangolare da 32 MP e profondità di campo da 8 MP) e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP. Lato connettività troviamo il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, infrarossi e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e risulta compatibile con la ricarica rapida cablata a 67 W (0-100% in circa 40 minuti). Il dispositivo è stato lanciato con la MIUI 14 basata su Android 12, ma sta ricevendo proprio in questi giorni l’aggiornamento ad Android 13.

Xiaomi 13 Lite è stato lanciato a 499 euro nella sola configurazione da 8-128 GB, ma potete acquistarlo in offerta a 299,68 euro grazie al coupon eBay MAGGIO23EDAYS, da digitare all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Quest’ultimo permette di abbassare il prezzo già scontato di 352,57 euro praticato dal venditore, che offre oltre il 99% dei feedback positivi e la possibilità di pagare tramite PayPal (eventualmente anche con tre rate mensili a tasso zero). Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (o qui sopra) potete dare un’occhiata alla nostra recensione.

