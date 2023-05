Come avrete visto, il nuovo coupon lanciato questa mattina sta regalando offerte da non perdere su tanti smartphone Android e altri prodotti tech (PS5 inclusa). Tra le proposte più interessanti spicca Xiaomi 13, che combinando il “normale” ribasso al coupon, può essere acquistato con uno sconto totale di 500 euro rispetto al prezzo di listino. Vediamo come.

Xiaomi 13 da non perdere con questo nuovo coupon

Xiaomi 13 è uno smartphone di fascia alta lanciato in Italia poco più di due mesi fa in compagnia del fratello maggiore Xiaomi 13 Pro. Offre un display AMOLED 20:9 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta).

A livello fotografico, lo smartphone propone quattro sensori: sul retro è disponibile una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (con PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (con OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, mentre frontalmente c’è un sensore da 32 MP. Non mancano 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi, porta USB Type-C e lettore d’impronte digitali integrato nello schermo. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W (0-100% in 38 minuti), wireless da 50 W e inversa da 10 W. Lo smartphone mette a disposizione la MIUI 14 basata su Android 13, una personalizzazione che con questa release è stata alleggerita e ottimizzata ulteriormente.

Xiaomi 13 è stato lanciato a fine febbraio al prezzo consigliato di 1099,90 euro (8-256 GB), ma è disponibile su eBay in offerta a 699 euro. Sfruttando il coupon MAGGIO23EDAYS potete far scendere ulteriormente il prezzo di 100 euro (il massimo consentito): non dovete fare altro che digitarlo all’interno dello spazio destinato ai codici promozionali dopo aver aggiunto lo smartphone al carrello. Per potervelo a casa a 599 euro potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione. Il venditore, che può contare su parecchi feedback positivi (più del 99%), accetta il pagamento tramite PayPal, che consente eventualmente di optare per la rateizzazione in tre mesi.

Acquista Xiaomi 13 a 599 euro (con coupon)

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13