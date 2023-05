Il coupon MAGGIO23EDAYS colpisce ancora e consente di acquistare uno smartphone Android di alto profilo con uno sconto davvero niente male: questa volta stiamo parlando di Samsung Galaxy S22, che potete portarvi a casa praticamente a metà prezzo. Vediamo come.

Guardate che prezzo per Samsung Galaxy S22 con coupon

Samsung Galaxy S22 non è uno smartphone Android uscito ieri, ma non stiamo comunque parlando di un prodotto così vecchio da essere scartato, soprattutto considerando il prezzo al quale potete acquistarlo in queste ore. Pur non avendo nella batteria il suo più grande pregio (sono 3700 i mAh a disposizione), può rivelarsi la scelta giusta se state cercando un prodotto compatto e decisamente più maneggevole della media, con un supporto software di lunga durata: uscito con Android 12 e One UI 4.1, offre al momento Android 13 con One UI 5.1 e arriverà almeno fino ad Android 16.

Galaxy S22 dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz e del SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Il comparto fotografico vede la presenza di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), e di una singola fotocamera anteriore da 10 MP. A disposizione 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e certificazione IP68. La batteria supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica wireless PowerShare (inversa).

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato al prezzo consigliato di 879 euro (8-128 GB), ma su eBay potete acquistarlo a 457,21 euro nella colorazione Phantom White. Per far scendere il prezzo dovete digitare il coupon MAGGIO23EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Potete pagare con PayPal, che come probabilmente saprete consente anche di dividere la spesa in tre mensilità. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta con coupon

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22