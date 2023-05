Così come avviene per i client email, anche le applicazioni calendario devono essere in grado di lavorare con i servizi di aziende concorrenti e da questo punto di vista Google Calendar ha fatto un notevole passo in avanti nelle scorse ore.

Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso di Mountain View con un post pubblicato sul blog ufficiale, con il quale precisa che a migliorare è l’interoperabilità con Microsoft Outlook.

Google Calendar e Microsoft Outlook si stringono la mano

Così come ricorda Google, quando si lavora con persone che vivono in luoghi e fusi orari diversi (si pensi, ad esempio, alle aziende di grandi dimensioni o che hanno interessi in più Paesi), la funzionalità del calendario diventa fondamentale per connettersi in modo efficace e significativo con gli altri.

Ed è qui che entra in gioco l’interoperabilità del calendario, componente fondamentale per garantire che gli eventi creati in un sistema di calendario vengano implementati in modo accurato anche per coloro che utilizzano sistemi di calendario diversi: in sostanza, è questa funzionalità che consente di pianificare in modo produttivo il tempo e di gestire la pianificazione degli impegni in modo collaborativo, a prescindere dalla piattaforma di calendario usata.

Sono tre, in particolare, le novità annunciate da Google:

gli utenti di Microsoft Outlook che hanno anche un account Google Calendar con lo stesso indirizzo email possono ricevere inviti e RSVP in Outlook

un promemoria della riunione predefinito verrà generato in Microsoft Outlook se l’invito è stato creato in Google Calenda, in modo da garantire che gli ospiti che usano Outlook non perdano gli eventi

gli eventi ricorrenti non di Google Calendar verranno aggiornati in modo più sistematico e accurato in Google Calendar

Queste novità sono già disponibili per tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic, G Suite Business e con Google Account personale.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon lavoro.