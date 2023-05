Durante Google I/O 2023 il team del colosso di Mountain View ha dedicato una sessione al tema “come ottimizzare le app sui dispositivi dotati di grande schermo”, ossia un argomento che interesserà in modo particolare gli utenti intenzionati ad acquistare Google Pixel Tablet o Pixel Fold e gli sviluppatori che desiderano realizzare applicazioni per questi device.

Il colosso di Mountain View si è soffermato su alcuni aspetti che sono ancora in fase di lavorazione e la cui implementazione dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi anni, fornendo in sostanza una sorta di anteprima su ciò che potrebbe essere l’interfaccia di tablet e smartphone pieghevoli nel futuro.

Come Google immagina l’interfaccia dei tablet

A dire di Google, questo genere di device consente di sfruttare l’ampio display per usare componenti grafici “espressivi” che non trovano spazio sufficiente sullo schermo di un telefono, come ad esempio icone reattive mentre vengono toccate dal dito dell’utente.

Ecco, ad esempio, un’applicazione di notizie che sfrutta il carosello di Material 3 e mostra quantità variabili di informazioni:

Sempre secondo Google, l’interfaccia di un’app per tablet o device con grande display dovrebbe essere anche “spiritosa” e sfruttare apposite forme per i vari componenti grafici che siano in grado di offrire un’esperienza coinvolgente e vivace.

Infine, secondo la visione di Google un’app ottimizzata per i tablet e i grandi schermi deve poter contare su un’interfaccia “personale” e, quindi, capace di consentire agli utenti di adattarla alle loro specifiche esigenze, in modo da essere “fatta su misura”.

Uno degli esempi forniti è quello di Google Documenti, con la possibilità di visualizzare un elenco di documenti sulla sinistra mentre sulla restante parte dello schermo ce n’è uno aperto.

Se desiderate saperne di più, ecco il video pubblicato dal colosso di Mountain View:

