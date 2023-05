WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo, è sempre alla ricerca di nuovi modi per rendere l’esperienza degli utenti sempre più interessante e coinvolgente. In tal senso, il team di sviluppatori sta continuando il lavoro di ottimizzazione della funzione “canali” di cui abbiamo parlato qualche giorno fa – che è stata introdotta anche nell’app per iOS – in vista del rilascio in versione stabile per tutti gli utenti.

La funzione “canali” è uno strumento one-to-many pensato per la trasmissione di informazioni e promette di rivoluzionare il modo in cui le persone condividono informazioni e si tengono aggiornate sugli argomenti che più amano. Grazie a questa funzione gli utenti potranno ricevere facilmente aggiornamenti utili da altre persone, aziende o enti da cui desiderano ricevere notizie. Attualmente in fase di sviluppo, WhatsApp sta continuando a perfezionare la funzione canali per garantire agli utenti la migliore esperienza possibile quando verrà lanciata ufficialmente al grande pubblico. Andiamo a scoprire tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione.

Le novità della versione 2.23.10.14 di WhatsApp Beta per Android

Nell’ultima versione di WhatsApp beta per Android, la 2.23.10.14, disponibile sul Google Play Store, è emerso che l’applicazione sta implementando una scheda introduttiva per i canali che spiega brevemente come funziona questa novità. Come è possibile osservare dallo screenshot qui sotto, la scheda “Stato” verrà rinominata in “Aggiornamenti”, ospitando sia gli stati che i nuovi canali. Questa modifica ha come obiettivo quello di ridurre all’osso le schermate dell’app, accorpando le funzioni simili in un’unica sezione.

Grazie ai canali sarà possibile condividere aggiornamenti mirati a un determinato pubblico e collegarsi con un numero illimitato di follower per diffondere notizie, eventi e altro ancora.

Nonostante l’applicazione suggerisca che un canale possa avere un numero illimitato di follower, non è ancora chiaro se esista un limite predeterminato. È del tutto lecito aspettarsi, ad esempio, un limite massimo di un milione di follower, che darebbe comunque l’impressione di una capacità quasi illimitata; tuttavia, questa è solo un’ipotesi e dovremo attendere il rilascio ufficiale della funzione per scoprire eventuali restrizioni.

Attualmente la possibilità di creare canali è in fase di sviluppo e verrà rilasciata ai beta tester in un prossimo aggiornamento dell’app. Come sempre, seguiranno ulteriori aggiornamenti e approfondimenti non appena saranno disponibili nuovi dettagli su questa innovativa funzione.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.10.14 beta la trovate qui.

