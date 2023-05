Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di una novità grafica presente nella versione 2.23.10.4 che, seppur minore, lasciava pensare a un più ampio lavoro di ristrutturazione dell’interfaccia nella sua interezza. Queste supposizioni vengono ora confermate con l’arrivo dei nuovi aggiornamenti in versione beta di WhatsApp per Android. In particolare, nelle scorse ore è stata intravista una nuova barra di navigazione inferiore che facilita la navigazione tra le varie sezioni dell’app e che va dunque a confermare in tutto e per tutto quanto vi avevamo annunciato un mese fa. Ma le novità non finiscono qui, perché con la versione direttamente successiva WhatsApp ha rilasciato una funzione di navigazione della comunità, che consiste in un nuovo sistema di organizzazione per le comunità. Partiamo con ordine e vediamo tutto ciò che c’è da sapere su queste due nuove funzioni.

Le novità della versione 2.23.10.5 di WhatsApp Beta per Android

Partiamo dalla prima novità in ordine di rilascio, ovvero la funzione di navigazione delle comunità. Rilasciata con l’aggiornamento 2.23.10.5 di WhatsApp Beta, questa novità rappresenta un innovativo sistema di organizzazione che raggruppa i diversi gruppi appartenenti a una specifica comunità; in questo modo, all’interno dell’elenco delle chat, i gruppi correlati vengono visualizzati insieme sotto l’etichetta della comunità a cui appartengono, rendendo più semplice e ordinata la gestione delle conversazioni.

Come già anticipato nell’articolo riguardante l’aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.9.17, è stata introdotta anche una funzionalità che migliora la navigazione all’interno delle comunità, mostrando un elenco dei gruppi tramite un pulsante situato direttamente nell’intestazione della conversazione. Questo pratico strumento offre agli amministratori delle comunità un’opzione aggiuntiva per creare e gestire nuovi gruppi, facilitandone l’integrazione all’interno della comunità esistente. In questo modo gli amministratori possono mantenere una struttura organizzata e coerente tra i diversi gruppi, migliorando l’esperienza degli utenti che partecipano alle conversazioni.

La nuova opzione che consente di menzionare gruppi nel gruppo di annunci della comunità è attualmente disponibile per alcuni utenti beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp in versione beta per Android dal Google Play Store. Come di consueto, la funzionalità verrà progressivamente estesa ad altri utenti nei corso dei prossimi giorni.

Le novità della versione 2.23.10.6 di WhatsApp Beta per Android

Passiamo ora alla seconda novità, ovvero la nuova barra di navigazione, introdotta con l’aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.10.6 disponibile sul Google Play Store. Nell’articolo sull’aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.8.4 abbiamo condiviso informazioni su un’interfaccia modificata in fase di sviluppo, che include una barra di navigazione inferiore, un nuovo sistema per aiutare gli utenti a navigare meglio tra le diverse sezioni dell’app. Possiamo finalmente confermare che, dopo aver installato l’ultimo aggiornamento 2.23.10.6 in versione beta WhatsApp per Android, un numero per ora ristretto di beta tester è in grado di ottenere queste novità e provarle sui propri dispositivi.

Come si può vedere dallo screenshot presente qui sotto, WhatsApp ha introdotto un’interfaccia modificata per l’app (che va a svecchiare l’attuale che ha ormai diversi anni alle spalle) con una barra di navigazione inferiore, che rende più facile per gli utenti passare a diverse schede dalla parte inferiore dello schermo, senza dover necessariamente effettuare i classici swipe disponibili fino ad ora. Si tratta di una funzione molto utile e richiesta da molti utenti di WhatsApp per diverso tempo, spesso chiedendo l’arrivo di una nuova interfaccia che si andasse a uniformare a quella implementata su WhatsApp per iOS. Tra le richieste c’era, per l’appunto, quella di una nuova barra di navigazione inferiore che avrebbe permesso agli utenti una migliore navigazione all’interno dell’app. L’introduzione di questa novità dimostra come WhatsApp tenga in seria considerazione il feedback degli utenti e sia pronta a implementare cambiamenti importanti ascoltando il parere di chi usa l’app giornalmente.

La nuova interfaccia con la barra di navigazione inferiore è attualmente disponibile per alcuni utenti che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store. Anche per questa novità vale lo stesso discorso fatto in precedenza; nei prossimi giorni e settimane, infatti, questa funzionalità sarà progressivamente distribuita a un numero sempre maggiore di utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). La versione 2.23.10.5 beta la trovate qui, mentre la 2.23.10.6 potete scaricarla qui.

