Fino a questo momento Google non ha lanciato una soluzione che possa competere con Apple AirTag ma la situazione potrebbe cambiare grazie alla rete Find My Device, annunciata in occasione di Google I/O 2023 ed alle aziende Chipolo e Pebblebee.

Così come è stato spiegato da Google, utilizzando i telefoni Android nelle vicinanze, la rete Find My Device sarà in grado di segnalare agli utenti la posizione dei loro dispositivi quasi in tempo reale, in modo da poterli rintracciare in tutto il mondo.

In sostanza, si tratta di una soluzione che va a competere direttamente con il servizio Find My di Apple.

Chipolo lancia One Point e Card Point

Chipolo ha collaborato con il colosso di Mountain View per il lancio di One Point e Card Point, tracker di oggetti che funzionano esclusivamente con la rete Find My Device di Android.

I dispositivi di Chipolo sfruttano la piattaforma di Google per consentire agli utenti sia di localizzare i loro device che per trovare eventuali tracker sconosciuti che potrebbero essere utilizzati da terzi per spiarli.

Entrambi i tracker di Chipolo supportano Fast Pair di Android, in modo da velocizzare la configurazione e sono resistenti all’acqua (con certificazione IPX5).

Per quanto riguarda le differenze tra One Point e Card Point, oltre alle dimensioni, il primo è il più rumoroso (con un suono da 120 dB) e dura un anno con la sua batteria sostituibile mentre il secondo è un po’ più silenzioso (105 dB) e può contare su un programma di rinnovo quando la batteria si esaurisce (l’autonomia dovrebbe essere di due anni).

Il produttore ha già dato il via ai pre-ordini di questi due dispositivi con tre possibili opzioni:

One Point a 34 euro

Card Point a 39 euro

Point Bundle (1 Card Point e 2 One Point) a 90 euro

Stando a quanto è possibile apprendere, gli ordini dovrebbero essere spediti entro la seconda metà di luglio e per sfruttare le loro potenzialità gli utenti avranno bisogno di un smartphone con almeno Android 9 con Google Play Services.

Per ulteriori informazioni sui tracker di Chipolo e per pre-ordinare i suoi nuovi dispositivi vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.

Anche Pebblebee si appoggia alla rete Find My Device

I tracker lanciati da Pebblebee sono tre (Tag, Clip e Card) e sono stati studiati per aiutare gli utenti a ritrovare degli oggetti smarriti, sfruttando la rete Fynd My Device e delle batterie che sono in grado di garantire una lunga autonomia.

Pebblebee Tag for Android ha una batteria che dovrebbe garantire fino a 8 mesi di autonomia, Clip for Android dovrebbe arrivare a 12 mesi mentre Card for Android dovrebbe riuscire a spingersi fino a 18 mesi e ciascuno di essi ha un costo di 29,99 dollari (al momento sono in pre-ordine).

Per ulteriori informazioni sui tracker di Pebblebee e per pre-ordinare i suoi nuovi dispositivi vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete trovare seguendo questo link.