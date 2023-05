Preceduto da un’importante campagna mediatica, il primo smartphone di Nothing non ha proposto specifiche tecniche rivoluzionarie, ma ha avuto il grande merito di proporre qualcosa di diverso e immediatamente riconoscibile in un mercato sovraffollato; dal nuovo Nothing Phone (2) è lecito attendersi una riproposizione della cover posteriore trasparente e dell’interfaccia Glyph, abbinati però ad una maturità e ad uno spessore tecnico diversi; le specifiche dello smartphone appena trapelate sembrano andare nella giusta direzione.

Probabili specifiche tecniche di Nothing Phone (2)

L’esistenza di Nothing Phone (2) non è esattamente un mistero: il giovane produttore ha iniziato a parlarne ufficialmente durante il Mobile World Congress 2023, anticipando un particolare tecnico tutt’altro che secondario: il cuore pulsante del dispositivo sarà la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Nei giorni scorsi, inoltre, abbiamo appreso — ancora una volta in via ufficiale — che il dispositivo approderà sul mercato la prossima estate con l’ambizione di dare fastidio ai grandi nomi della fascia premium.

Quest’oggi lasciamo il campo delle anticipazioni e ci spostiamo in quello delle indiscrezioni: il leaker @Tech_Wallah ha condiviso su Twitter un render di Nothing Phone (2) corredato da una lista delle presunte caratteristiche tecniche del dispositivo.

Ecco quanto segnalato:

display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

memorie veloci LPDDR5 e UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con principale da 50 megapixel corredata di OIS

sistema LED Glyph

sensore di impronte integrato nel display

speaker stereo e due microfoni

batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida e per la ricarica wireless

connettività satellitare, NFC, WiFi, Bluetooth e 5G

sistema operativo Android 13 con NothingOS 1.5

tagli di memoria: 8 GB + 128 GB 8 GB + 256 GB 12 GB + 256 GB



Il leaker parla anche di materiali costruttivi, sebbene su questo punto ci fossero già pochi dubbi: fronte e retro in vetro, cornice laterale in alluminio.

