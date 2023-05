Samsung annuncia la collaborazione con Diesel, iconico brand lifestyle fondato da Renzo Rosso nel 1978, per una inedita collezione di cover pensata per rendere esclusivi e personalizzati gli ultimi flagship. La serie Samsung Galaxy S23 può contare da oggi sulla nuova gamma di accessori: andiamo a scoprirla insieme.

Disponibile la nuova collezione Diesel x Samsung per Galaxy S23

La serie flagship di questo inizio 2023, composta da Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, accoglie la nuova collezione Diesel x Samsung con l’inconfondibile logo e i colori iconici del brand (rosso, bianco e nero). Le due aziende lanciano una collaborazione che dà vita alla Cover Diesel realizzata in TPU elastico resistente agli urti, con bordi in rilievo per proteggere il display, e alla Swappable Backplate, una piastrina sovrapponibile alla Samsung Frame Cover disponibile per Galaxy S23 Ultra. Gli utenti possono scegliere di personalizzare le cover Silicon Grip con lo strap rimovibile firmato Diesel, che aiuta a ridurre i rischi di caduta dello smartphone.

“Saper osare per tenere lo smartphone al sicuro ma con stile. È questa la scelta alla base di una nuova importante partnership grazie alla quale vogliamo offrire agli utenti Galaxy una personalizzazione non convenzionale degli smartphone per renderli ancora più riconoscibili ed identitari, proprio come un paio di jeans firmati Diesel”, ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia. “Combinando il design innovativo della serie Galaxy S23 con l’iconico logo di Diesel, è possibile esprimere appieno la propria personalità, con uno spiccato senso di autenticità e irriverenza“.

Il lancio della collaborazione e della collezione è stato celebrato con un evento esclusivo a Milano, durante il quale sono stati realizzati diversi contenuti direttamente con Galaxy S23 Ultra, il vero e proprio flagship della serie (in super offerta in questi giorni grazie al cashback). Quest’ultimo si distingue dai fratelli “minori” proprio per il comparto fotografico, che può offrire una funzione Nightography perfezionata per sfruttare al meglio la quadrupla fotocamera con sensore principale grandangolare da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP, teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x.

Tutte le esclusive cover Diesel x Samsung sono in vendita sullo shop online ufficiale del produttore sud-coreano ai seguenti prezzi:

cover tradizionale nera per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra a 34,90 euro

backplate per Galaxy S23 Ultra a 23,90 euro (54,90 euro per il Frame Case)

(54,90 euro per il Frame Case) strap per Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra a 29,90 euro (54,90 euro per il Silicon Grip Case)

La cover tradizionale è disponibile anche nei principali negozi di elettronica di consumo sparsi per l’Italia.

