Nelle ultime ore l’operatore Iliad ha deciso di estendere ulteriormente la propria rete di corner, installando nuove Simbox in 27 punti vendita Euronics appartenenti al gruppo Tufano, presenti in Campania, Lazio e Calabria. Scopriamo insieme dove trovare le nuove Simbox Iliad.

Ecco dove trovare le nuove Simbox Iliad

Come sicuramente molti di voi sapranno, le Simbox di Iliad consentono agli utenti di ottenere una nuova SIM dell’operatore in totale autonomia, fornendo i propri dati, effettuando la scansione dei documenti richiesti e registrando un breve video per il riconoscimento; con le stesse modalità inoltre è possibile provvedere all’attivazione delle offerte di rete fissa.

Come detto in apertura l’operatore ha deciso di aumentare la diffusione dei propri corner, vi riportiamo quindi di seguito la lista dei punti vendita Euronics Tufano delle regioni interessate, dove da oggi potrete trovare le nuove Simbox .

Campania:

Euronics Marcianise (Centro Commerciale Campania)

Euronics Casoria

Euronics Mugnano di Napoli (CC Auchan di Mugnano)

Giugliano in Campania (CC Auchan di Giugliano)

Quarto (Centro Commerciale Quarto Nuovo)

Napoli Cupa (Centro Commerciale Azzurro)

Euronics Napoli (Galleria Umberto I)

Euronics Mercogliano

Euronics Pontecagnano Faiano (Centro Commerciale Maximall)

Euronics Salerno

Euronics Nocera Inferiore

Euronics Torre Annunziata (Maximall Oplonti)

Euronics Portici

Euronics Napoli Argine

Euronics Nola (Centro Commerciale Vulcano Buono)

Afragola (Centro Commerciale Le Porte di Napoli)

Casoria (Centro Commerciale Globo)

Euronics Volla (Galleria SeDiciCasa)

Euronics Casapulla (Centro Commerciale Apollo)

Euronics Vitulazio (Centro Commerciale Il Decumano)

Lazio:

Euronics Cassino (Centro Commerciale Panorama)

Euronics Roma Casilina (Centro Commerciale Casilino)

Euronics Aprilia

Euronics Latina

Euronics Civitavecchia (Centro Commerciale La Scaglia)

Euronics Viterbo

Calabria:

Euronics Lamezia Terme (Centro Commerciale “I Due Mari di Maida)

L’operatore ha annunciato l’intenzione di continuare la propria espansione nel Bel Paese, ad oggi la rete vendita Iliad conta 32 Iliad Store e oltre 4.000 punti vendita in tutta Italia tra Simbox , Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express.

