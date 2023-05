Huawei ha annunciato la data della presentazione globale della serie Huawei P60, che abbiamo iniziato a conoscere con il lancio cinese durante il mese di marzo. In aggiunta, sul Huawei Store è spuntata l’offerta Early Bird per l’acquisto di Huawei P60 Pro.

La serie Huawei P60 è in arrivo in versione globale tra pochi giorni

Huawei ha già presentato lo scorso 23 marzo la serie P60, composta in Cina da tre modelli: Huawei P60, Huawei P60 Pro e Huawei P60 Art. Purtroppo solo il secondo dovrebbe arrivare in Italia, ma stiamo ancora aspettando la presentazione globale. Ebbene, il produttore cinese ha annunciato ufficialmente che il lancio globale della serie avverrà il 9 maggio 2023 durante un evento dedicato a Monaco di Baviera.

In Italia dovrebbe essere proposto solo Huawei P60 Pro, e il Huawei Store ha già in serbo una bella sorpresa in attesa dell’evento. Sul sito si può richiedere fino all’8 maggio 2023 (giorno precedente all’evento di lancio) il coupon Early Bird con il quale si potranno ottenere gratuitamente le cuffie Huawei FreeBuds 5 (valore di 159,90 euro) con l’acquisto del nuovo smartphone.

Avere il coupon è semplice: basta cliccare sul link qui in fondo, registrarsi o accedere tramite Huawei ID e fare click su “Richiedi” per salvare il coupon nel proprio account (sezione “Il mio coupon”). Dal 9 maggio fino al 5 giugno 2023 sarà quindi possibile procedere all’acquisto di Huawei P60 Pro, aggiungendo contestualmente al carrello le Huawei FreeBuds 5 (ricordandosi di utilizzare il suddetto coupon prima di procedere al pagamento). Al di là della descrizione dettagliata della procedura disponibile all’interno del Huawei Store, rimane da chiarire la disparità tra due banner: il sito parla infatti di Huawei FreeBuds 5 gratis, ma anche di un coupon con ribasso di 100 euro per l’acquisto dei due prodotti in bundle.

Per chi se la fosse persa, ecco riepilogata la scheda tecnica di Huawei P60 Pro, che non dovrebbe subire variazioni nella versione globale:

display LTPO OLED da 6,67 pollici curvo a risoluzione 2700 x 1220, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, touch sampling rate di 300 Hz, DCI-P3, HDR-P3, HDR Vivid, vetro Kunlun Glass e lettore d’impronte digitali integrato (ottico)

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1(4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna (espandibile con NM fino a 256 GB)

tripla fotocamera posteriore con Huawei XMAGE con sensore principale da 48 MP (apertura variabile a 10 step da f/1.4 a f/4.0) con PDAF, Laser AF e OIS, sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2), teleobiettivo periscopico da 48 MP(f/2.1) con PDAF e OIS, zoom ottico 3.5x(zoom digitale 100x)

fotocamera anteriore con sensore ultra-grandangolare da 13 MP(f/2.4)

audio stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) certificazione IP68 contro acqua e polvere

connettività 4G dual SIM (due Nano-SIM), Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), IR, NFC, GPS (dual-band, L1+L5), porta USB Type-C (3.1 Gen 1)

batteria da 4815 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 88 W e alla ricarica wireless da 50 W

sistema operativo: HarmonyOS 3.1 (no servizi Google)

dimensioni e peso: 161 x 74,5 x 8,3 mm e 200 g

L’evento di Monaco sarà principalmente dedicato alla serie Huawei P60, ma probabilmente vedremo anche altri dispositivi del marchio, come l’atteso pieghevole Huawei Mate X3 e wearable come Huawei Watch Ultimate e le cuffie Huawei FreeBuds 5, protagoniste dell’offerta qui sopra e già svelate in Cina a marzo. Per richiedere il coupon Early Bird citato più su non dovete fare altro che seguire il link qui sotto:

