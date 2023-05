A distanza di poche ore dall’ultima novità di WhatsApp Business che interessa tutte le piccole imprese, torniamo a parlare della popolare app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta. Questa volta andiamo a introdurre una novità che riguarda la versione beta classica dell’app. In particolare, WhatsApp sta distribuendo un nuovo aggiornamento per il suo Google Play Beta Program, portando la versione dell’applicazione alla 2.23.10.2. La novità principale di questo aggiornamento riguarda la riproduzione automatica delle GIF, disponibile al momento solo per alcuni beta tester selezionati. Vediamo insieme di cosa si tratta e come ottenere la novità.

Le novità della versione 2.23.10.2 di WhatsApp Beta per Android

Come anticipato in apertura, una delle novità più interessanti della nuova versione beta 2.23.10.2 di WhatsApp per Android riguarda l’introduzione della tanto attesa riproduzione automatica delle GIF all’interno delle chat. Una volta completata l’installazione dell’aggiornamento su dispositivi Android, alcuni utenti osserveranno un cambiamento significativo nel modo in cui le GIF vengono riprodotte all’interno delle chat di WhatsApp. In passato, per avviare l’animazione di una GIF gli utenti erano costretti a toccare manualmente l’immagine animata affinché questa iniziasse a muoversi. Tuttavia, come è possibile osservare dal breve video dimostrativo presente qui sotto, grazie alla nuova funzione introdotta con l’ultima release, le GIF ora si riproducono automaticamente non appena si apre una chat contenente tali immagini o si scorre una conversazione in cui sono presenti. Questa innovazione elimina la necessità di interagire direttamente con la GIF per avviarne l’animazione, rendendo la visualizzazione delle immagini animate più fluida e senza interruzioni durante la navigazione nelle chat.

Nonostante si tratti di un cambiamento minore, l’implementazione della riproduzione automatica delle GIF migliora notevolmente l’esperienza utente all’interno delle chat di WhatsApp, poiché consente agli utenti di fruire delle animazioni in modo più semplice e immediato. Inoltre, questa funzionalità risulta particolarmente utile quando si scorrono rapidamente le conversazioni, poiché permette di godere delle GIF senza dover interrompere lo scorrimento per avviarle manualmente. A tal proposito è importante sottolineare che la riproduzione automatica è limitata alla prima volta che la GIF viene visualizzata nella conversazione in modo da evitare continue distrazioni durante lo scorrimento delle chat.

Attualmente la riproduzione automatica delle GIF è disponibile solo per alcuni beta tester selezionati che hanno installato l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android dal Google Play Store. Tuttavia, dopo un’iniziale fase di test è lecito aspettarsi che la novità sarà accessibile a un numero sempre maggiore di utenti nei prossimi giorni, che culminerà nel suo rilascio anche nella versione stabile dell’app.

Come scaricare le nuove versione dell’app e iscriversi al programma Beta

Qualora non foste iscritti al programma beta di WhatsApp, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror disponibile a questo indirizzo. Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.

