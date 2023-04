Il team di sviluppo di WhatsApp non accenna a rallentare il proprio lavoro nel rilascio di nuove funzioni e piccole correzioni di bug con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente dinamica, in costante miglioramento e al servizio delle esigenze degli utenti.

Alcuni esempi di tale stacanovismo sono le recenti introduzioni del nuovo editor di contenuti multimediali, la migliore gestione dei messaggi effimeri nonché la nuova barra di navigazione di cui vi abbiamo parlato qualche ora fa.

La giornata odierna pare essere ricca di novità per la popolare piattaforma di messaggistica infatti la nuova versione di WhatsApp Beta per Android (versione 2.23.8.5) è pronta a migliorare l’apertura e la gestione delle chat protette all’interno dell’app.

Le novità della versione 2.23.8.5 di WhatsApp Beta per Android

Annunciate come futuro aggiornamento nella versione 2.23.8.2 della beta dell’app, le chat protette dovrebbero poter fornire un sistema sicuro di trasferimento delle conversazioni nell’apposita sezione “Locked Chats” al fine di offrire un ulteriore strato di protezione delle conversazioni contenenti informazioni sensibili in caso di accesso non autorizzato al proprio dispositivo.

In aggiunta, i contenuti multimediali condivisi dall’interno di una conversazione di questo tipo non verranno salvati automaticamente sulla galleria del dispositivo.

Tuttavia la funzione non è ancora disponibile al pubblico in quanto ancora in fase di sviluppo; a questa si ricollega proprio la versione 2.23.8.5 che introduce un possibile sistema di accesso e gestione delle chat di cui sopra.

Come si evince dallo screenshot in alto, sarà possibile proteggere una conversazione direttamente tramite le impostazioni della stessa; una volta selezionata l’opzione, quest’ultima non apparirà più nell’elenco delle conversazioni bensì nella sezione “Locked Chats”, situata nella parte superiore dell’interfaccia, sopra quella relativa alle chat archiviate.

Peraltro, il team di sviluppo pare stia ideando un sistema in grado di avvisare l’utente di eventuali accessi non autorizzati mostrando un prompt tramite il quale svuotare le suddette conversazioni per eliminare ogni contenuto sensibile in un colpo solo.

La protezione delle chat e la loro interfaccia di gestione è attualmente in fase di sviluppo e verrà resa disponibile per tutti in un futuro aggiornamento della versione stabile di WhatsApp.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Qualora non foste iscritti al programma beta, sarà possibile aderirvi attraverso il Google Play Store seguendo questo link. In alternativa, se desiderate comunque provare in anteprima le nuove funzioni dell’app, sarà sufficiente installare manualmente il relativo file APK dirigendovi sul portale dedicato APKMirror disponibile a questo indirizzo.

