La funzione Trova il mio dispositivo messa a disposizione su smartphone e tablet Android soffre di un grave problema, probabilmente dovuto a qualche bug. Diamo per scontato che si tratti di un qualcosa di non voluto, visto che va quasi a rendere inutile il servizio. Vediamo di che si tratta.

Trova il mio dispositivo non funziona come dovrebbe su Android

Da diverso tempo i prodotti Android, che siano smartphone, tablet o altri accessori (come smartwatch, ad esempio), offrono Trova il mio dispositivo: si tratta di un’utile funzione che consente di rintracciare il dispositivo in caso di furto o smarrimento, offrendo un valido aiuto agli utenti. Come scoperto da un utente su Reddit, Trova il mio dispositivo soffre purtroppo di un grave problema, che rende piuttosto semplice disabilitare il servizio anche a prodotto acceso: basta semplicemente riavviarlo o farlo spegnere.

Dopo un riavvio, che in realtà è possibile solo a dispositivo sbloccato, generalmente, Trova dispositivo non riesce più a connettersi al device quando questo non viene sbloccato, rendendo impossibile il tracciamento e tutte le altre funzioni messe a disposizione dal sistema operativo. La cosa più grave è che la stessa cosa avviene nel caso in cui il dispositivo si spenga per batteria scarica: alla riaccensione, se non viene sbloccato non viene riconosciuto da Trova il mio dispositivo.

Abbiamo avuto modo di testare diversi smartphone Android, tra Google Pixel, Samsung Galaxy (anche tramite SmartThings), OnePlus e non solo, e tutti sembrano soffrire di questa problematica. Per replicare il problema e verificare se anche il vostro dispositivo ne è afflitto, non dovete fare altro che seguire questa semplicissima procedura:

riavviate il telefono alla riaccensione, non sbloccatelo: vedrete comunque dalla barra di stato che risulta connesso alla rete (Wi-Fi o dati) aprite Trova il mio dispositivo da PC e provate a rintracciarlo

A questo punto probabilmente noterete come il servizio non riesca a connettersi al dispositivo. Sbloccatelo e vedrete che nel giro di qualche istante la geolocalizzazione (e tutto il resto) tornerà a funzionare. Su Reddit l’utente sostiene di aver contattato Samsung, ma il produttore non sembra essere stato particolarmente utile per ora. Speriamo che il problema venga risolto al più presto, visto che parliamo di un qualcosa che va seriamente a intaccare l’utilità di Trova il mio dispositivo sui prodotti Android.

Probabilmente torneremo presto sulla questione, ma nel frattempo vi chiediamo: avete provato a seguire la procedura qui sopra? Anche voi non riuscite a connettervi al vostro dispositivo Android?

