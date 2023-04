Il processo di rinnovamento delle app Google con il nuovo design Material You procede con una certa regolarità e ora tocca a Google News che riceve anche ottimizzazioni per i dispositivi con display di grandi dimensioni.

La riprogettazione inizia dalla barra inferiore che utilizza indicatori a forma di pillola per evidenziare la scheda corrente. Il colore dinamico non viene sfruttato in questo elemento, mentre il blu viene utilizzato come colore di accento predefinito in tutta l’app.

Google News ottiene un rinnovamento sui tablet

Sui tablet Google News ottiene un rinnovamento simile a quello ricevuto dall’app Google TV. Sul lato sinistro dello schermo ora è presente una barra di navigazione verticale che si unisce a quella superiore che ospita lo strumento di ricerca, la dicitura “Google News” e il selettore del profilo, tuttavia la barra superiore scompare scorrendo il feed. Quando il tema scuro è abilitato il contenuto viene visualizzato su uno sfondo più scuro rispetto alla barra.

Al momento queste modifiche sono state individuate sui tablet che eseguono la versione 5.78 dell’app Google News, ma si tratta di un’implementazione lato server.

Il team di Google sta inoltre lavorando per aggiornare anche il selettore dell’account con il rinnovato design Material You che attualmente è in distribuzione per App Google, Google Play Store, Google Calendar e Google Podcast.