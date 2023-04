Samsung ha presentato quest’oggi i risultati finanziari per il primo trimestre 2023, ed esattamente come preventivato non si tratta di numeri positivi per il colosso. Nonostante le vendite della serie Galaxy S23 procedano bene, lo stesso non si può dire per uno dei settori chiave per Samsung, quello dei semiconduttori. Vediamo più nel dettaglio qualche numero.

Samsung presenta i risultati finanziari del Q1 2023

Samsung opera in diversi settori, anche se in questa sede tendiamo a dare maggiormente spazio a quello mobile, ovviamente. La casa di Seoul non si occupa solo di smartphone, tablet Android, PC, TV, elettrodomestici e pannelli AMOLED, ma anche e soprattutto del settore dei semiconduttori. Proprio a quest’ultimo mercato è legato il risultato deludente di questo primo trimestre 2023, ma non si può dire che Samsung non se lo aspettasse.

Nel Q1 2023 l’azienda sud-coreana ha fatto registrare entrate consolidate per 63,75 trilioni di won (poco più di 43 miliardi di euro al cambio attuale), con una flessione del 18% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 10% rispetto al precedente trimestre. In più, la compagnia ha raggiunto un utile operativo di 640 miliardi di won (circa 433 milioni di euro), con un calo addirittura del 95% rispetto al trimestre record del Q1 2022 (14,12 trilioni di won, ossia quasi 10 miliardi di euro).

Questa frenata è dovuta in gran parte alla divisione DS, che si occupa di semiconduttori e schermi, che ha dovuto fronteggiare una serie diminuzione della domanda. La divisione Device Solutions ha avuto questo calo a causa della debole domanda nel settore delle memorie, del calo dei tassi di utilizzo della fonderia, della continua debolezza della domanda, degli adeguamenti delle scorte da parte dei clienti, ma anche del periodo di inflazione.

Numeri positivi invece per la divisione mobile, che ha fatto registrare un profitto operativo di 3,94 trilioni di won (circa 2,7 miliardi di euro), con un aumento di quasi il 3% rispetto al precedente trimestre. Le vendite della serie Galaxy S23 stanno effettivamente procedendo bene, anche se non sono sufficienti per “tamponare” le perdite del settore descritto più su.

Samsung si aspetta dei miglioramenti per il prossimo trimestre, anche se dovrà attendere almeno il secondo semestre per una vera scossa. Man mano che i livelli di inventario in eccesso diminuiranno, ci sarà un rimbalzo della domanda da parte dei consumatori. In più, restando sul settore smartphone, durante l’estate saranno lanciati i nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5: si tratta di un settore sul quale il colosso sud-coreano sta puntando molto, visto anche l’abbandono (temporaneo o definitivo?) della gamma Galaxy Note, e dovrebbe portare buoni risultati per il terzo e quarto trimestre dell’anno.

