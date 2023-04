Alphabet, la società madre di Google, ha pubblicato la sua prima relazione trimestrale per il 2023, rivelando un aumento del fatturato totale e, sorprendentemente, del segmento “Google altro”, che comprende le vendite degli smartphone come Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 6A e dello smartwatch Pixel Watch. Tuttavia, nonostante i risultati positivi, l’azienda dovrà affrontare molte sfide in futuro, come la crescente concorrenza nel mercato tecnologico globale e la costante perdita di terreno di YouTube rispetto a TikTok. Scopriamo insieme tutti i dettagli dei risultati trimestrali di Alphabet e le sfide che l’azienda dovrà affrontare per continuare la propria crescita e espansione nel mercato tecnologico globale.

I Google Pixel alimentano la crescita di Alphabet nel primo trimestre

Dati positivi quindi per Alphabet per quanto concerne il primo trimestre 2023, rispetto al precedente non del tutto entusiasmante. In merito ai dati, il CEO di Google, Sundar Pichai, ha dichiarato che l’azienda si ritiene soddisfatta dei risultati ottenuti nel primo trimestre, con una buona performance della ricerca e il settore Cloud che ha guadagnato slancio, portando un utile operativo per la prima volta dalla creazione della divisione. Durante la telefonata con gli investitori ha anche annunciato che l’azienda continuerà a investire nello sviluppo dell’AI con le dovute salvaguardie, un settore in cui l’azienda ha già investito molto in passato.

In generale, i risultati trimestrali di Alphabet sono stati complessivamente positivi e ammontano a 69,8 miliardi di dollari, in aumento del 3% rispetto ai 68 miliardi del primo trimestre 2022. Il dato del 3% lo ritroviamo anche nell’aumento delle azioni Alphabet registrato nelle contrattazioni after-hours, causato per l’appunto dall’uscita della trimestrale. Vediamo in breve alcuni dati salienti della trimestrale:

Google Services: 61,96 miliardi di dollari (+0,80%) Search: 40,4 miliardi di dollari (+1,87%) pubblicità su YouTube: 6,7 miliardi di dollari (-2,56%) Google Network: 7,5 miliardi di dollari (-8,30%) pubblicità su Google nella sua totalità: 54,5 miliardi di dollari (-0,21%) Google altro: 7,4 miliardi di dollari (+8,84%)

61,96 miliardi di dollari (+0,80%) Google Cloud: 7,5 miliardi di dollari (+28,05%)

Come è possibile osservare dai dati, nonostante nell’ultimo periodo YouTube stia subendo la forte concorrenza di TikTok, le entrate pubblicitarie sulla piattaforma video sono state superiori alle aspettative degli analisti, raggiungendo i 6,69 miliardi di dollari. Un altro dato positivo riguarda il segmento “Google altro” (che comprende le vendite di Google Pixel 7, 7 Pro, 6A e Pixel Watch), che ha registrato un aumento del fatturato dell’8,8% su base annua, dimostrando quanto una fetta sempre più importante di utenti stia imparando ad apprezzare i dispositivi hardware di Google preferendoli ad una concorrenza sempre più agguerrita.

Tuttavia, c’è da considerare uno dei pochi dati negativi, ovvero quello relativo al numero di dipendenti: negli ultimi mesi l’azienda ha dovuto affrontare alcuni licenziamenti, con 12.000 posti di lavoro tagliati solo nel mese di gennaio di quest’anno. Nonostante ciò, Alphabet ha dichiarato di avere oltre 190.000 dipendenti nel 2023, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente.

Nonostante i risultati positivi, l’azienda dovrà affrontare molte sfide in futuro; una su tutte, cercare di innovare la popolare piattaforma video YouTube per restare al passo con TikTok, ma anche continuare l’innovazione hardware per erodere una fetta sempre più importante di utenti alla concorrenza di produttori di smartphone Android. Tuttavia, nonostante le difficili sfide che sarà tenuta ad affrontare, i dati positivi della prima trimestrale del 2023 confermando come l’azienda sembra essere sulla buona strada per continuare la propria crescita e espansione nel mercato tecnologico globale. La decisione di riacquistare le azioni per 70 miliardi di dollari dimostra la fiducia dell’azienda nel proprio futuro e nella capacità di continuare a innovare e adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato.

Per i più curiosi che vogliono approfondire i dati della trimestrale di Alphabet, è possibile consultare il documento seguendo questo link.

In copertina Google Pixel 7 Pro

