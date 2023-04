YouTube rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema di servizi di Google e pertanto il colosso è costantemente al lavoro nell’arricchirne e rifinirne l’interfaccia utente; è quello a cui stiamo assistendo nelle ultime settimane per quanto concerne l’app per Android la quale sta ricevendo alcune significative modifiche estetiche all’interfaccia come le nuove anteprime video e il rinnovamento grafico della scheda dedicata alla libreria. Ebbene, oggi vi parliamo di un altro rinnovamento estetico, questa volta riguardante l’animazione d’avvio che diventa più accattivante. Scopriamola insieme.

YouTube abbraccia un’animazione d’avvio più moderna

Come anticipato in apertura, l’app di YouTube per smartphone Android sta ricevendo, in forma graduale (è una novità che arriva lato server), una nuova animazione d’avvio.

Stando a quanto dichiarato da Google stessa, la suddetta si pone l’obiettivo di essere “coinvolgente e facilmente riconoscibile” agli occhi dell’utente. L’animazione scelta riprende appieno quella già presente da alcuni mesi sull’applicazione dedicata per Android TV fatta eccezione per il suono d’apertura.

Come si evince dalle immagini sottostanti, l’animazione in sé si ispira alle vecchie televisioni a tubo catodico e all’effetto visivo generato dal loro spegnimento. Al momento dell’apertura si verrà accolti dall’icona di YouTube la quale poi si convertirà nell’iconica barra di riproduzione rossa con il tasto “play” del logo come pulsante alla sua sinistra. Il tutto in un’animazione fluida e moderna.

Un dettaglio su cui porre l’accento è l’assenza della scritta “YouTube” in questa schermata: segno di quanto il logo della popolare piattaforma sia divenuto iconico e, come i grandi brand, non necessiti più dell’ausilio testuale.

In tutto ciò le tempistiche di apertura sono pressoché identiche alla vecchia versione nonché a quella presente su Android TV. L’animazione non verrà visualizzata ogni qualvolta si apra l’app bensì farà la sua comparsa alla prima apertura in seguito a un aggiornamento o qualora l’applicazione non venisse aperta da molto tempo.

Attualmente la nuova animazione di YouTube è disponibile esclusivamente sui dispositivi Android e non è ancora chiaro se sbarcherà anche su iOS.

Come aggiornare l’app sui dispositivi Android

Come accennato in apertura si tratta comunque di un’implementazione lato server; qualora voleste aggiornare l’app per dispositivi Android all’ultima versione disponibile, in modo da non rischiare di perdervi le ultime novità, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store attraverso il seguente badge.

