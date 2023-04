Il team di sviluppatori di YouTube di tanto in tanto introduce delle piccole novità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza che la piattaforma di condivisione di video di Google è in grado di garantire.

Nella maggior parte dei casi si tratta di novità che non rivoluzionano l’esperienza utente ma mirano a migliorare soltanto dei piccoli aspetti e un esempio è rappresentato da una nuova modifica che attualmente pare essere in fase di test.

Come dovrebbe cambiare la libreria di YouTube su Android

La scheda dedicata alla Libreria di YouTube è praticamente invariata da tanti anni e, a quanto pare, il team di sviluppatori ha deciso che è arrivato il momento di dare una rinfrescata al suo look, eliminando il lungo elenco di playlist per introdurre un carosello, in modo da rendere la pagina sui dispositivi mobile più corta e moderna.

Subito dopo la Cronologia, gli utenti con la nuova interfaccia visualizzeranno un carosello per le Playlist, che prende così il posto del precedente lungo elenco di tutte le playlist create o salvate.

Guarda più tardi e i video con Mi piace vengono visualizzati per primi, con altri otto contenuti a seguire mentre il pulsante “Nuova playlist” si trova alla fine invece di apparire in alto.

Nell’angolo in alto a destra è presente un tasto per visualizzare tutti i contenuti su una pagina dedicata, con la possibilità di ordinarli alfabeticamente o in base alla loro data di pubblicazione.

A seguire la vecchia interfaccia (a sinistra) e quella nuova (al centro e a destra):

Stando a quanto si apprende, questa modifica non è ancora stata messa a disposizione di tutti gli utenti ma ci sono già diverse segnalazioni sia su Android che su iOS (probabilmente la sua implementazione dipende da un aggiornamento lato server).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal team di YouTube per scoprire quando sarà lanciata a livello globale.