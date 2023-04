Se siete amanti della lettura è probabile che utilizziate, oltre al classico formato cartaceo, anche qualche applicativo software che vi consenta di procedere con le vostre letture utilizzando i vostri dispositivi tecnologici. Se poi siete possessori di un dispositivo pieghevole, magari un Samsung Galaxy Z Fold4 o simile, potreste aver pensato di utilizzarlo come se fosse un vero e proprio libro; ciò però non è possibile, visto che Google Play Libri e simili non permettono la visualizzazione a doppia colonna.

Questo però era vero fino a poco fa, perché con l’ultimo aggiornamento rilasciato per Play Libri, Google dà finalmente agli utenti la possibilità di utilizzare gli smartphone pieghevoli per la lettura con una visualizzazione a doppia colonna.

Google Play Libri vi consente di utilizzare gli smartphone pieghevoli come se fossero veri libri

Le principali applicazioni dedicata alla lettura di ebook, come Google Play Libri o l’app Kindle, consentono solitamente di utilizzare un unico layout di lettura, il software di Google per esempio restituiva esclusivamente un’interfaccia a doppia colonna con il dispositivo posto in orizzontale.

Grazie all’ultimo aggiornamento però, che porta l’applicazione alla versione 2023.4.3.0.4, Google Play Libri introduce, oltre alle classiche ottimizzazioni e correzioni di bug, un nuovo layout di lettura a doppia colonna in verticale.

Come potete notare dalle immagini qui sopra, grazie all’ultimo aggiornamento, piegando leggermente lo smartphone lungo il proprio cardine il libro che state leggendo si dividerà sui due lati dello schermo, facendo diventare il vostro pieghevole molto più simile ad un classico libro.

Il risultato però dipende dallo smartphone utilizzato, sia perché l’implementazione della nuova funzione è ancora all’inizio, sia perché entra in gioco una componente hardware importante, ovvero la cerniera del pieghevole: utilizzando un dispositivo come il Samsung Galaxy Z Fold4, non avrete particolari difficoltà nel mantenere le cerniere dello smartphone in qualsiasi posizione desideriate, non si può dire altrettanto però di tutti gli smartphone in commercio che adottano il medesimo fattore di forma; con cerniere di tipo diverso infatti potrebbe essere più scomodo mantenere l’apertura del pieghevole nella posizione giusta affinché venga visualizzata la nuova interfaccia a doppia colonna verticale.

Qualora foste possessori di uno smartphone idoneo e voleste testare con mano il nuovo layout di lettura proposto, vi lasciamo qui sotto il badge per procedere al download di Google Play Libri direttamente dal Play Store.

