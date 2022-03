A dicembre Google ha annunciato nuovi widget per Google Foto e YouTube Music e l’anteprima di un widget aggiornato con Material You per l’app Play Libri.

Ora il nuovo widget per Google Play Libri è ampiamente distribuito e presenta un’icona che è possibile toccare per aprire immediatamente la libreria, con la possibilità di navigare attraverso la griglia da 24 opere tramite i controlli in alto a destra.

La griglia è capace di mostrare da quattro a otto libri e audiolibri, quest’ultimi contrassegnati dall’icona delle cuffie, oltre agli estratti opportunamente etichettati, mentre tutte le copertine presentano angoli arrotondati. Il widget può essere ridimensionato da 3×3 a 5×3 e presenta temi Dynamic Color.

Il widget di Google Play Libri abbraccia il design Material You

Google ha lanciato questo nuovo widget tramite un aggiornamento lato server con l’ultima versione 5.21.3 di Google Play Libri per Android e risulta disponibile sia per i dispositivi mobili Pixel che Samsung.

Tuttavia l’app Google Play Libri utilizza ancora il Material Theme e necessita di una riprogettazione con il design Material You.

Con questo widget ora sono disponibili tutti quelli con Material You che Google aveva esplicitamente annunciato. È possibile sapere quali widget Material You sono esclusivi per i Pixel e quali sono per tutti.

