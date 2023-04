L’evoluzione tecnologica ha reso possibile la fruizione delle notizie in modo sempre più semplice e immediato. Grazie ai dispositivi mobili, è possibile accedere alle ultime novità in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Tuttavia, con la quantità di informazioni disponibili online, può essere difficile per gli utenti selezionare le notizie che interessano loro e districarsi tra le varie fonti di informazione. Per rispondere a questa crescente esigenza, Samsung ha sviluppato l’applicazione Samsung News, che offre un’esperienza di lettura personalizzata e facile da usare. Grazie alla vasta gamma di fonti di notizie affidabili e all’interfaccia intuitiva, gli utenti possono accedere alle ultime notizie in modo rapido e efficiente, senza dover passare ore a cercare le informazioni di cui hanno bisogno.

Notizie affidabili e tanta personalizzazione per Samsung News

L’applicazione Samsung News è in buona sostanza un aggiornamento di Samsung Free, pre-installata o comunque disponibile sugli smartphone Samsung. Il nuovo aggiornamento apporterà un cambio di icona e di grafica ma in buona sostanza continuerà a offrire lo stesso servizio.

L’aggregatore di notizie di Samsung raccoglie di fatto numerose pubblicazioni, tra cui troviamo alcuni dei nomi più noti del giornalismo internazionale come CNN, Reuters, Fox News, Politico e molti altri ancora (a fine articolo potete leggere la lista completa delle fonti attualmente disponibili). Grazie a queste fonti di notizie, gli utenti potranno accedere alle ultime novità di grande rilievo, nonché ai briefing del mattino e della sera, per rimanere sempre aggiornati sui fatti del giorno.

Inoltre, l’esperienza di lettura personalizzata è una delle caratteristiche distintive dell’app. Gli utenti dei dispositivi Galaxy potranno selezionare le proprie fonti di notizie preferite con un solo passaggio, rendendo l’esperienza di lettura ancora più efficiente e personalizzata. Ad esempio, se un utente desidera leggere solo le notizie sportive, può selezionare le fonti di quella specifica categoria e accedere rapidamente alle ultime notizie dal mondo dello sport. Allo stesso modo, se un utente preferisce seguire solo le notizie di politica, può selezionare le fonti di notizie politiche maggiormente vicine alle proprie idee e accedere alle ultime notizie dal mondo della politica in modo rapido e intuitivo.

Il futuro dell’app Samsung News

Samsung vuole dimostrare di essere all’avanguardia anche nel settore delle applicazioni di notizie, offrendo ai propri utenti un’esperienza di lettura personalizzata e di alta qualità, al pari o superiore a quella offerta da Google Discover. Tuttavia, l’azienda ha ambizioni molto grandi e non intende fermarsi qui, avendo dichiarato di voler ampliare il numero di fonti.

Inoltre, l’azienda ha annunciato l’intenzione di rendere l’app Samsung News disponibile anche su altri dispositivi Android oltre ai telefoni Galaxy, per ampliare ulteriormente la propria base di utenti; ciò significa che tutti gli utenti di altri dispositivi del robottino verde potranno beneficiare dell’esperienza di lettura offerta dall’applicazione Samsung News. Questa mossa strategica di Samsung rappresenta una sfida importante per le altre aziende del settore delle applicazioni di notizie, che dovranno cercare di innovare e migliorare per restare al passo con la concorrenza. Sebbene l’aggiornamento sia attualmente disponibile solo per gli utenti statunitensi, è lecito aspettarsi che il servizio venga esteso anche agli altri paesi nei prossimi mesi, arrivando a coprire così anche il mercato in lingua italiana.

Una volta arrivato anche da noi sarà disponibile sul Samsung Galaxy Store.

