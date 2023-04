Mentre il Google I/O 2023 si avvicina a grandi passi, insieme alla presentazione di Google Pixel 7a e, forse, ai primi dettagli ufficiali sulla gamma Google Pixel 8, vale la pena dare un’occhiata ai modelli già in commercio: sì, perché Google Pixel 7 è in offerta a prezzi davvero niente male, con sconti di più di 100 euro rispetto al listino consigliato.

Google Pixel 7 scende ancora con queste offerte

Google Pixel 7 è uno degli smartphone Android più apprezzati degli ultimi mesi, con un successo superiore a quello registrato dai modelli precedenti. Questo anche grazie a un buon posizionamento di prezzo, visto che la casa di Mountain View ha preferito restare su cifre ancora umane rispetto ai 1000 euro (e oltre) di altri marchi. Il tutto diventa ancora più interessante considerando gli sconti che stiamo per vedere, che fanno scendere il prezzo di Pixel 7 di più di 100 euro.

Il cuore di Google Pixel 7 è il chip Tensor di seconda generazione ed è affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X, 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta) e dal chip di sicurezza Titan M2. Lo schermo è un gOLED da 6,32 pollici, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) e vetro Gorilla Glass Victus. Anche in questo caso Google ha puntato molto sul comparto fotografico, ma rispetto al modello Pro ha un sensore in meno: a bordo c’è una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS, Dual Pixel PDAF) e sensore ultra-grandangolare da 12 MP, accompagnata da una fotocamera anteriore da 10,8 MP integrata con un piccolo foro nel display.

A disposizione connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C 3.1, altoparlanti stereo e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4355 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata da 20 W, la ricarica wireless e la ricarica inversa. Uscito con Android 13, lo smartphone arriverà almeno fino ad Android 16 e a cinque anni di patch di sicurezza. Attualmente consente di provare la Beta di Android 14, in attesa dell’uscita della versione stabile prevista per agosto.

Google Pixel 7 è stato lanciato a ottobre 2022 al prezzo consigliato di 649 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay con più di 100 euro di sconto nelle colorazioni Verde cedro e Bianco ghiaccio, a partire da 534,99 euro. I rivenditori accettano tutti il pagamento tramite PayPal, con possibile rateizzazione in tre mesi dell’importo. Se siete interessati potete portarvi a casa lo smartphone seguendo i link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 535 euro (Verde cedro)

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 534,99 euro (Bianco)

Acquista Google Pixel 7 in offerta a 539,99 euro (Bianco)

Potrebbe interessarti: Recensione Google Pixel 7